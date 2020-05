El gobernador autorizó a que cada municipio habilite estas actividades. Gualeguaychú será una de las ciudades que dejará que abran sus puertas.

De a poco, la maquinaria turística de las provincias se va poniendo en marcha. Luego de que Salta y Jujuy retomaran el turismo interno, el gobernador enterriano, Gustavo Bordet, autorizó las actividades hotelera y gastronómica a través de un decreto. Ahora cada municipio tendrá la potestad de habilitar a estos establecimientos, conforme a la situación epidemiológica.

El anuncio llegó de boca del propio mandatario, quien sostuvo que la actualidad sanitaria local les permite seguir sumando más actividades. A su vez, resaltó que cada jurisdicción será responsable del control de hoteles y restaurantes según un estricto protocolo. La puesta en marcha siguió la misma modalidad utilizada para reactivar el comercio minorista: mediante el decreto 624/20 del 4 de mayo se les dio luz verde a los intendentes para hacer las habilitaciones que consideren pertinentes. En el caso del sector hotelero-gastronómico ocurrirá lo mismo a partir de esta semana.

La medida no está pensada sólo para la actividad turística, sino que también responde a la necesidad de atender la demanda de alojamiento de las personas que se mueven por la provincia por motivos de trabajo o de salud y que no tienen dónde quedarse. «Al no estar habilitados los hoteles, terminan yendo a casas de familias y otros alojamientos que no reúnen las condiciones en materia epidemiológica», sostuvo Juan José Bahillo, ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos.

A su vez, dijo que con el correr de los días se anunciará la autorización para el sector gastronómico. «En la semana iremos evaluando los distintos protocolos y se procederá en el decreto que autorice para que luego habiliten los intendentes», agregó.

A partir de ahora, restará saber qué ciudades permitirán que estos dos sectores vuelvan al trabajo. Según supo Mensajero, una de las que dejará que abran sus puertas será Gualeguaychú. «Estamos trabajando en eso», afirmó Lucrecia Castro, presidenta del Consejo Mixto de Turismo de la localidad entrerriana.