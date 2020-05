El gobernador informó que a partir del 1° de junio se reactivará la actividad local. La visión de Fernando García Soria, presidente del Ente Turismo Salta.

Ayer, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció este martes que a partir del 1° de junio se reactivará el turismo interno en la provincia «Vamos a continuar aplicando los protocolos de seguridad necesarios para garantizar la salud y la vida de los salteños», aclaró el funcionario.

Para ver cómo se está preparando la ciudad capital, hablamos con Fernando García Soria, presidente del Ente Turismo Salta. «Cuando empezó el aislamiento hicimos un bosquejo de distintos escenarios porque por lo que ya venía sabiendo, entrábamos todos en la cuarentena pero no íbamos a salir todos de la misma forma, si no con salidas graduales o que la reactivación del turismo iba a ser primero de cercanía. Como está sucediendo ahora», explicó el funcionario. Asimismo, comentó que otro factor que analizaron fue cómo iba a quedar la economía de los turistas y de las empresas, y un componente importante iba a ser la confianza, que la gente se anime a viajar, y en los anfitriones que no tengan miedo de recibir gente de afuera.

Al respecto, resaltó que la gastronomía, que en la provincia ya lleva 10 días de reactivada, les permitió ir armando un plan generando la reactivación y se trabajó mucho en los protocolos y cómo podían potenciar ese comercio. De ahí es que salió el programa «La Revolución gastronómica, hagamos Patria» que incluía la compra de platos clásicos como el locro en sitios de la zona y que luego lleven a su casa.

Sobre el plan puntual para el turismo, indicó que hace unas semanas llevaron a cabo una encuesta en la que buscaron saber cuáles eran las elecciones de los salteños para después de que se abriera la posibilidad de viajar dentro de la provincia. Muchos se volcaron a espacios públicos, y recorridos urbanos. «Esto último va en línea con el plan de circulación de la ciudad de Salta, en el que se sumaron más peatonales entendiendo que esto ayuda a evitar el contagio, al igual que incentivar el uso de la bicicleta, con nuevas zonas de ciclovías, con el objetivo de entender esta nueva normalidad y sumándole contenido», explicó García Soria. Y agregó: «No solamente pensando en este escenario que tenemos disponible si no planteando un esquema en el que esa oferta que va a surgir quede incorporada a las opciones de la Ciudad al momento de ir captando nuevos mercados a medida que se vayan abriendo».

Además, resaltó que hoy conformaron un comité para la reactivación turística en la Ciudad de Salta y en el cual está incluido tanto el sector turístico como el comercio. «Porque hay nuevos productos que vamos a plantear. Por ejemplo, para Salta y Jujuy, nuestra capital provincial tiene un gran atractivo comercial entonces la idea es proponer este producto. Estamos adecuando las instalaciones de nuestra ciudad para eso con el objetivo de que a través de este comité los distintos actores vayan adecuando la oferta, con la meta de reestructurarla», analizó el presidente del Ente Turismo Salta. Y sumó: «La participación de los privados es fundamental porque son quienes van a poner el producto en la góndola y al alcance de los consumidores».

Otro desafío que van a tener que afrontar es que la ciudad tiene más de 13 mil plazas hoteleras, de las cuales el turismo local de la ciudad más grandes de la provincia no va a satisfacer toda la oferta disponible. «Pero sabemos que es un paliativo. Son las herramientas con las que contamos en este momento y tenemos que ser eficientes para que venga la mayor cantidad de turistas y sea la base para el futuro», remarcó.

Para cerrar, hizo hincapié en que hoy la prioridad es generar herramientas para que el sector subsista y cómo podrán generar estrategias para posicionar el destino. «Todo lo que planteamos desde el sector turístico tiene como base la salud, entendemos que seguimos en una situación de alerta constante y también sabemos de lo importante de generar estas aperturas. Solo en la ciudad de Salta trabajan 16 mil personas de manera directa en el turismo y si no generamos las condiciones para que esas personas puedan llevar un plato de comida a sus casas la situación se vuelve desesperante en muchos casos. Tenemos que ir generando estas nuevas normalidades de una forma responsable», concluyó.