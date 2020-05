Ricardo Sosa, secretario ejecutivo de INPROTUR pasó por Charlas de Turismo. Dijo que el éxito de la gestión sanitaria será importante para el posicionamiento.

Ayer se realizó una nueva edición del ciclo Charlas de Turismo que Mensajero lleva a cabo todos los jueves en su canal de Instagram. En esta oportunidad, el entrevistado fue Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) y ex subsecretario de Turismo de Santiago del Estero.

Sin dudas, el efecto de la pandemia en el turismo fue el eje central, pero también se habló sobre el trabajo en equipo entre público y privado, y las estrategias para seguir seduciendo a los turistas extranjeros.

«Este es el momento para que todo el mundo sepa qué es lo que está haciendo Argentina para cuando se vuelva a la normalidad», aseguró Sosa al referirse a las acciones de promoción que están concretando y a la comunicación que mantienen con los distintos actores.

«Recuerdo que a principio de año terminábamos de cerrar el plan de trabajo para 2020 y a los 10 días tuvimos que volver a cambiarlo porque se pospuso ITB Berlín. A partir de ahí, como efecto dominó, se fueron suspendiendo eventos nacionales e internacionales», rememoró el funcionario nacional.

¿Cómo fueron esos primeros días?

Con la decisión de comenzar con la cuarentena y el desconocimiento de hasta donde podía llegar esta pandemia, un nuevo mapa se nos presentaba en cuanto a las acciones que debíamos realizar. Pero aquí estamos con este desafío que para todo el equipo del INPROTUR es apasionante, más allá de la desagradable situación que todo el mundo está atravesando.

En este sentido, indicó que además de evaluar escenarios e identificar a quienes integran la cadena de comercialización también apuntaron al público final, que al seguir confinado en su casa tiene una inserción importante de información negativa. «A partir de esto, lo que establecimos fueron activaciones digitales con mensajes inspiracionales y esperanzadores; además de estimularlos para que en el futuro quieran viajar», puntualizó Sosa.

Durante mayo, junio y julio se publicará este material audiovisual emotivo que sale cada 15 días.

Asimismo, hizo hincapié en las Argentina Travel Talks, que son transmisiones en vivo desde la cuenta de Instagram de Visit Argentina y en las que influencers y variadas personalidades cuentan sus experiencias en viajes por el territorio nacional.

En paralelo, también desarrollaron cápsulas audiovisuales relacionadas con productos o experiencias. Estas últimas se encuadran dentro del hashtag #SueñosDeViajeros y consiste en que los turistas extranjeros manden por WhatsApp los sueños que tienen y desde INPROTUR los transforman en audiovisuales, invitándolos a que viajen con la imaginación. Ya se publicaron los correspondientes a Colombia, Brasil y Estados Unidos.

¿Cómo resulta la difusión de estas acciones?

Estamos llegando a la mayor cantidad de mercados con los que veníamos trabajando. Además, nos contactamos con Cancillería para que nos garantice la difusión en los 150 Consulados y Embajadas de todo el mundo.



Trabajo conjunto

En paralelo a estas acciones dirigidas al público final, también pusieron en marcha otras destinadas a las empresas. «Hace tres semanas definimos la realización de webinars, porque el agente de viajes necesita prepararse para cuando esto vuelva a la normalidad. Hasta ahora generamos aproximadamente 10 seminarios con los que hemos llegado a 3915 agentes de viajes de México, España, Brasil, Estados Unidos, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Colombia, Panamá y Honduras», detalló Sosa.

En el más reciente, mostraron el lado B de Buenos Aires y tuvo 333 asistentes. Además, comentó que tuvieron requerimientos por parte de empresas extranjeras, por ejemplo desde México. En ese caso realizaron una capacitación a la que asistieron 1000 profesionales.

Al respecto, subrayó que apuntan a transmitir conocimiento y a compartir información con todos los actores del sector turístico. Siguiendo con esta misma línea, indicó que están trabajando con el sector privado, de hecho tienen un grupo de WhatsApp con empresarios a los cuales diariamente les bajan información sobre lo que realizan y les piden que ellos también las repliquen desde sus canales de información a los socios que tienen en el exterior.

¿Qué datos arrojó este análisis?

Hemos extraído importantes conclusiones que hemos dado a conocer a todo el empresariado. Para armar los informes entrecruzamos la ponderación de los mercados con los ingresos de turistas anuales que tiene el país y los gastos que generan esos pasajeros. Un avance de estos resultados fueron presentados al Consejo Federal de Turismo pero a la versión más detallada la daremos a conocer dentro de pocos días. Consideramos que estas acciones son las que se deben realizar en este tipo de momentos, tenemos que generar no solamente el posicionamiento del territorio nacional en la mente de ese viajero que está en su casa en un determinado país, sino también a nivel interno. Este es un momento en que todos estamos trabajando por un objetivo.

De un análisis que llevaron a cabo con AVIBUE, se desprendió que la mayoría de las agencias receptivas de Argentina trabajan con Estados Unidos, Brasil, Francia, Italia y España, que son los cinco primeros mercados rankeados y que son los más afectados por el coronavirus. «Por una cuestión de sentido común serán los últimos en recuperarse o en abrir sus fronteras desde o hacia Argentina. Entonces mostramos en el informe las oportunidades de crecimiento de otros que también podían ser una oportunidad», focalizó Sosa. Asimismo, explicó que la idea es que los informes sean de utilidad para el sector público y para el privado y que a partir de allí se puedan generar oportunidades retroalimentando esa información. Por eso, aclaró: «Nosotros no nos quedamos sólo con los datos del INPROTUR. Ese es un lineamiento que nos dijo el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, cuando empezamos a trabajar en conjunto ´hay que trabajar con una mirada muy abierta´ por eso recibimos inquietudes y críticas».



El foco en lo que vendrá

Al ser consultado sobre los tiempos que este aislamiento y este cierre de fronteras pueda llevar, indicó que «es imposible saber» y no se puede hacer hipótesis de escenarios al día de hoy porque todo es muy dinámico. «A mí en septiembre me parece que esto puede volver a normalizarse, es un pensamiento que podemos transmitir pero tampoco debemos generar falsas expectativas en el sector privado, lo que tenemos que hacer es trabajar en el día y prepararnos«, aseguró.

Aunque sí se animó a dar un panorama de lo que puede pasar una vez abiertas las fronteras: «El producto turístico más demandado va a ser el de naturaleza así como los lugares abiertos. Es lógico que pensemos eso porque estamos pasando por una pandemia que precisamente en la aglomeración se genera el contagio». Pero además, afirmó que otro punto son los protocolos sanitarios que deben existir porque son una forma de garantizar que el turista pueda llegar seguro a destino. Por eso, subrayó que jugará un papel muy importante el ingenio que tendrán que implementar los países para que estas normas no terminen siendo manuales en los que el turista tenga que ponerse a estudiar para visitar un sitio. «Tiene que ser amigable, entendible pero que asegure el disfrute del destino» remarcó.



También hizo referencia a que hay que cuidar la cadena de comercialización y asegurar al cliente tenga la posibilidad de reprogramar su viaje o bien tener el seguro de repatriación si es que en el destino donde está surge un inconveniente sanitario.

¿Cree que será una competencia muy fuerte entre los destinos?

Todos van a salir a buscar turistas pero el secreto es no desesperarse, porque la desesperación y el miedo son los peores consejeros. En el mundo hay turistas para todos, pero el punto es cómo llegarle. Nosotros estamos trabajando con un sistema de entrecruzamiento de datos, ese es un departamento a cargo de Hernán Vanoli. Siento orgullo cada vez que charlo con ellos.

¿Consideran que cambiará el comportimiento de los consumidores?

El nuevo tipo de turista va a existir en tanto y en cuanto la situación sanitaria se mantenga. Por otro lado, hay muchos destinos que podrían consolidarse y dejar de ser emergentes pero debemos tener una mirada mucho más amplia y evaluar qué pasará después cuando ya no exista esa amenaza. Los mercados tradicionales van a seguir existiendo porque están buscando nuevos productos y destinos, pero no tenemos que dejar de mirar a los otros. Por ejemplo, Rumania y Bélgica, si bien no hay conexión directa han tenido un crecimiento del 30 o 40%.

Para cerrar, aseguró: «El éxito de la gestión sanitaria nacional va a ser un elemento importante en cuanto al posicionamiento del país, de hecho ya lo es».