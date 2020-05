Marisa Focarazzo, ministra de Turismo de la provincia, dialogó con Mensajero sobre la propuesta que están desarrollando para cuando se reactive la industria.

Hace dos semanas se conoció la noticia de la encuesta que estaba realizando Neuquén para conocer los hábitos de consumo y preferencias de los turistas, con preguntas que apuntaban específicamente al escenario post coronavirus. Hoy, ya se están procesando esos resultados y se tiene los primeros parámetros. «Esta iniciativa salió en la Comisión de promoción y en principio surgió que quieren visitar sitios de cercanía, es decir un destino seguro y cercano. Nosotros tenemos más de 10 sitios turísticos en 300 y 500 km», detalló Marisa Focarazzo, ministra de Turismo de esa provincia.

Asimismo, explicó que esto responde a un trabajo que están realizando desde el 8 de abril junto al gobernador Omar Gutiérrez y al sector privado, que incluyó alojamientos, gastronomía, esquí, transporte, así como representantes de UTHGRA, FEHGRA, cámaras de turismo, guías de pesca y el buró. «Ese fue el primer puntapié, la semana siguiente hicimos el Consejo Provincial de Turismo y comenzamos a trabajar en los lineamientos que dio el gobernador», detalló.

Luego, comentó, armaron charlas basadas en cuatro ejes: la situación del coronavirus en la provincia, el país y el mundo; los créditos que se estaban dando y las respuestas económicas para la crisis, tanto del orden nacional como provincial, y cómo poder contactarlos; la visión del desarrollo del turismo; y el aérea de promoción y cómo van a comercializarlos con la «experta» contratada Marcela Cuesta y Neuquentur.

«De ahí se desarrollaron cuatro equipos de trabajo, Planificación, Promoción, Capacitación y Financiación», comentó. A su vez, especificó que desde esa primera área, en conjunto con el sector privado, la universidad, realizaron siete protocolos que están todavía por ser autorizados por el Ministerio de Salud de la provincia para que luego los revisen el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, y el Ente Patagonia. Esta guía sanitaria, indicó la funcionaria, es para la gastronomía, hotelería, agencias de viajes y estaciones de servicios que para la provincia es fundamental, además se incluyó a los centros de esquí y guías de pesca. «Ahora estamos aceitándolo porque luego tendremos que capacitar a todos los prestadores respecto a estos protocolos, porque queremos que cuando se plantee la posibilidad de apertura de turismo en todo el país podamos recibir a los visitantes de manera segura. Nuestro eslogan es Neuquén destinó seguro y nosotros trabajamos para ello», resaltó.

Con respecto al área de Capacitación, explicó que se están solicitando cursos vinculados al marketing y comercio digital, es decir, cómo proponer y cómo vender dentro de está nueva tendencia.

En relación a lo referido a financiación indicó que están haciendo propuestas y viendo qué sector no quedó cubierto y qué problemas están enfrentando. «Estamos identificando a cada uno de los prestadores, tenemos 1200 habilitados que generan casi 15 mil puestos de trabajo«, remarcó.

Y agregó: «Estamos viendo quienes se inscribieron en los créditos. Quedaron los monotributistas a los cuales vamos a poder informarles una vez presentado este plan que anunció el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, en el Congreso, así como los montos que van a poder recibir». En relación con los que ya accedieron a los beneficios, comentó que son 3 mil empresas y que están haciendo un análisis de prestador por prestador. «Nuestra intención es seguir fortaleciendo nuestro trabajo de gestión en está actividad», subrayó.

Propuestas novedosas

Focarazzo explicó que saben que la apertura va a ser paulatina, por lo tanto en principio apostarán al programa Neuquén para neuquinos que contará con precios especiales para los locales. «En mayor medida, la procedencia de quienes nos visitan son de provincia y Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa fe, que son sitios de riesgo y para ellos significaría que tengan que llegar a la provincia y quedarse 14 días. Eso no sería lo más óptimo, entonces, una vez que nosotros podamos tener la seguridad sanitaria de que ellos pueden venir a Neuquén a visitar y que esté habilitada la circulación, haremos la propuesta para ese mercado que tanto nos interesa», puntualizó.

A su vez, resaltó que Neuquén para neuquinos esta integrado por paquetes que acordaron con el sector privado para armar la mejor propuesta que incentiva a la movilización de la gente para ir a disfrutar del turismo una vez que esté abierta la posibilidad de viaje; además, la idea es que los neuquinos conozcan el interior de la provincia.

De la encuesta también se desprende un dato que ya están teniendo en cuenta para el armado de estos empaquetados. «Lo que quieren los turistas es viajar con transporte particular. No podemos adelantar mucho pero están haciendo propuestas innovadoras que van a dar la posibilidad de una reinvención del turismo en este nuevo paradigma, con lo cual la familia estará más unida y nuestros destinos ofrecerán servicios familiares o para grupos de amigos. Se va a ratificar lo que venimos haciendo como provincia, somos un destino de excelencia con pocas plazas, si te pones a comparar con Río Negro, por ejemplo, pero también tenemos un perfil de turista que son fieles, un 85% son repitentes, y ellos están planteando en nuestras encuestas que la llegada prefieren que sea en vehículos particulares. Queremos hacer paquetes especiales respetando esta elección», explicó.

Con respecto a la comercialización, focalizó en que el objetivo es realizarla a través de las agencias, y la funcionaria provincial confirmó que ya hablaron con algunas ubicadas en San Martín, en la capital y en Villa La angostura. «La idea es ofrecer paquetes desde y con las agencias de viajes, van a ser los centros de difusión de estos paquetes. Es importante que todas se sumen», detalló.

Finalmente, resaltó: «Nosotros estábamos teniendo la mejor temporada en 10 años, tuvimos una ocupación promedio del 86% y esto nos generó un corte abismal no sólo en un evento internacional cómo es el de motocross si no también en la temporada termal. En Copahue, por ejemplo, no sólo se perdieron tres fines de semana, sino un mes y medio y esta realidad pasó en toda la provincia».

En este sentido, hizo hincapié en que en los centros de esquí están viendo cual será la situación. «Ellos ya pudieron tener la instalación de las sillas que era lo más inmediato, para que una vez que esté la nevada correcta y esté habilitada, por el presidente de la Nación y el gobernador, la posibilidad de viajar ya puedan empezar, por eso es que hemos obtenido el protocolo de seguridad sanitaria», comentó. Y sumó: «Hay antecedentes en el mundo que han autorizado está actividad pero hay que ver los tiempos y la realidad que vive cada localidad. En donde están ubicados no hay antecedentes de circulación comunitaria del virus y por eso tenemos destinos muy seguros», remarcó.