Sebastian Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo, explicó a Mensajero en qué se basan las pautas que presentaron al Ministerio de Salud provincial.

Ayer, Sebastian Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo presentó ante el Comité Operativo de Emergencias área Salud el protocolo para hoteles y gastronomía para su posterior su evaluación. «La homologación y eventuales aportes serán luego destinados al sector empresarial», aclararon.

En este sentido, Giobellina detalló que en el caso de la provincia el ente es el encargado de regular la actividad hotelera y gastronómica por eso, ellos fueron quienes desarrollaron estas normas sanitarias. De cualquier manera, aclaró que no es que tengan una fecha prevista para la apertura, ya que al ser una ciudad densamente poblada, con una capital de cerca de 600 mil personas, no están entre las que van a abrir a la brevedad pero querían ir teniendo el ok, por parte de salud de la provincia, sobre estos protocolos. «Fueron consensuados con la actividad privada y luego los presentamos. Distintos especialistas los van a estudiar y nos darán la aprobación o no, o si hay que hacer algún tipo de ajuste», adelantó el funcionario. Asimismo, comentó que la idea es que el documento final retorne a los privados para que vayan adecuando los establecimientos para que el día que puedan abrir estén preparados.

Con respecto al detalle, Giobellina comentó que son normas básicas de sanidad, como la forma en que se limpian las sábanas o una alfombra satinizante para desinfectar la suela del calzado antes de entrar a los hoteles, o el alcohol en gel arriba de los mostradores, muchas ya son practicadas pero ahora serán con mayor rigor, como el lavado de manos previo a la preparación de alimentos. «¿Qué tiene que hacer un operario de un hotel o de un restaurante con su limpieza de manos y su barbijo?», ejemplificó el presidente de Ente Tucumán Turismo.

Con respecto a la posibilidad de sumarse a la reactivación de las provincias vecinas, Giobellina indicó que la integración regional se va a dar, no importa si una abre primero y la otra una semana después. «El turismo de cercanía es algo en lo que vamos a tener que trabajar en conjunto, hay muchos sitios turísticos que engloban a múltiples territorios«, aclaró.

Cómo es el caso de los Valles Calchaquíes que comienza en el extremo norte en Salta (Jujuy es un complemento con la Quebrada), también pasa por Tucumán y después está el valle de Yocavil, que es la extensión de ese valle pero en Catamarca.

«Tucumán por su ubicación geográfica tiene mucho de turismo de cercanía porque al estar en el centro tenemos cerca de 3 millones potenciales turistas en 250 km a la redonda», indicó.

Por eso, comentó que los atractivos también tendrán que tener su protocolo de higiene, que son los mismos que se utilizan a diario porque en algunos casos ya está abierto al comercio.

Producto transversal

Para hacer frente a la era que se viene para el turismo, adelantó que están preparando un paquete muy integral. «Cuando vos pensás como Estado y querés ayudar a que la gente salga de esta crisis no podes pensar solamente en ayudar al transporte, o solo al hotelero, o las agencias, tenés que desarrollar algo transversal», analizó Giobellina.

Teniendo esto como foco es que crearon un paquete turístico para el cual dialogaron con las cámaras, y cada uno de ellos aportó un alto porcentaje de descuento en cada uno de sus productos de hotelería. «Nos sentamos con los gastronómicos e hicimos el menú turístico que es fijo y se elige dentro de una cartilla de restaurantes y que se accede con un voucher«, puntualizó. Según adelantó, por ejemplo, en Tafi del Valle ya hay 14 locales inscriptos en esta iniciativa. También habrá excursiones gratuitas que aportará el estado provincial.

Los paquetes también incluirán transfer in-out gratuitos en algunos establecimientos y niños menores de 6 años sin cargo. «Cuando se empiece a vender, con ese paquete se benefician las agencias de turismo, tanto emisivas como receptivas, los transportistas, hoteleros, gastronómicos, los guías de turismo y los artesanos locales, ya que con las excursiones gratuitas les estás llevando turistas todo los días y los guías de turismo.

También adelantó que están teniendo charlas con entidades financieras, por ejemplo hay distintas tarjetas de crédito o bancos provinciales que van a tener descuentos o por planilla para los empleados públicos; asimismo, otras entidades darán cuotas sin interés. «Los estamos armando muy bien para que sea integral. Toda la cadena de valor del clúster turístico está integrada. Además, la promoción que va a tener porque saldrá por todos los medios locales, nacionales y de a los alrededores para que se conozca este paquete», focalizó.

Finalmente, hizo hincapié en que a estas propuestas las van a armar cuanto antes para que estén listas para que ni bien se permita pueda estar disponible. «Cuando habiliten yo solo tengo que apretar un botón y va a estar listo, al igual que la promoción, con un producto terminado y preparado por ejemplo para las vacaciones de invierno y en el caso que no se pueda será en agosto, ya que es un paquete atemporal», destacó. Y agregó: «Lo que se necesita después de esta crisis es darle un electroshock a la industria porque es la primera entrada de dinero y hay que ayudarla».

Para cerrar, comentó que las 150 agencias de viajes que están en la provincia van a estar invitadas a comercializar esta propuesta.