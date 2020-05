Según explicaron los participantes, el objetivo de estos encuentros fue plantear las problemáticas del sector e intentar acercar posiciones.

La semana pasada se activaron en el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires la reuniones para recibir a los presidentes de las asociaciones del sector.

En representación del organismo porteño, Camila Suárez, directora ejecutiva; y Fernando Straface, secretario general, fueron quienes encabezaron los encuentros.

De la primera cita participaron Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT); y Ariel Amoroso, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC). «Charlamos un poco sobre cómo está el sector, obviamente muy mal, cuales son los reclamos y los pasos a seguir a mediano plazo para cuando se termine la cuarentena. Es decir, cómo salir de esta situación y por lo menos empezar a poner una agenda«, resumió Amoroso.

Fuentes cercanas al ente, explicaron a Mensajero que esta industria es clave para pensar la recuperación económica y el desarrollo de la Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, remarcaron que en estos encuentros escucharon y se pusieron a disposición porque quieren concretar propuestas en conjunto. «Sabemos que esta crisis no es comparable con otras, porque no afecta a una ciudad o a una región en particular, sino que es global», puntualizaron.

Con respecto a los reclamos que presentaron al ENTUR de CABA, el presidente de AHRCC comentó que «son los de siempre», exención del ABL e Ingresos Brutos y la devolución de los saldos a favor del SIRCREB.

Un día después de este encuentro fue el turno de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT) que por medio de su presidente, Roberto Amengual, llevó las cuestiones que más preocupan a los hoteles de lujo del país. «Hablamos de la necesidad de obtener créditos del Banco Ciudad, también de condonar el ABL e hicimos el pedido de que intervengan en los servicios públicos. Son todos tópicos que se los llevaron para analizar y ver qué nos podían devolver en la próxima reunión», detalló el ejecutivo.

Por su parte, fuentes cercanas al ENTUR de CABA destacaron que en estos encuentros buscaron transmitir que en ellos van a encontrar un equipo que está dispuesto a trabajar codo a codo, ya sea para pensar iniciativas que hagan frente a esta pandemia u otras propuestas, ya que «el diálogo es el punto de partida«.

Sobre las solicitudes que hicieron, Amengual indicó que el tema créditos es algo que continuamente están pidiendo desde AHT. «Serían para capital de trabajo, para poder reactivar los hoteles y volver a funcionar. Nosotros siempre pedimos tasa cero con un plazo de gracia de 6 meses, que es el tiempo que nos va a llevar recuperarnos», comentó.

Con respecto a los servicios públicos, explicó, el pedido giró en torno a que, por ejemplo con la electricidad, se les cobre por variable y no por potencia contratada, ya que en general tienen que contratar una potencia fija para grandes estructuras que normalmente se manejan con una ocupación del 50% hacia arriba y ahora están vacíos. En este sentido, Amengual aseguró: «Se nos está cobrando facturas monstruosas por potencia contratada que no se está utilizando. En el caso del gas y del agua hemos recibido boletas de consumos presuntos, lo cual claramente no es la actualidad».

La AHRCC, por su parte, también planteó la cuestión de la promoción turística y hacia dónde estará dirigida, básicamente buscaron apuntar a un desarrollo a mediano plazo. «Se propuso trabajar en conjunto, ver lo que podemos hacer unos y otros para tener un solo eje para ser eficientes en lo que hagamos», consideró Amoroso.

Asimismo, desde el ENTUR de CABA, explicaron que hicieron hincapié en el trabajo articulado que están haciendo entre privados y público en la confección de protocolos de seguridad y sanidad.

A su vez, destacaron la labor que están realizando en las «mesas colaborativas con autoridades turísticas de provincias y municipios en pos de trabajar programas de cooperación multilateral de políticas turísticas».

Si bien en ambos casos, la respuesta queda pendiente para las próximas semanas, todos coincidieron en que fueron jornadas muy buenas. «Fue muy interesante, muy de ida y vuelta, y de ver cómo está la industria e intercambiar opiniones», dijo Amoroso. En la misma línea, Amengual subrayó: «Tuvimos un reunión muy positiva, creo que fue muy fructífera en la que pudimos expresar nuestra problemática. Me quedé con una muy buena sensación de que vamos a poder avanzar«.

Finalmente, desde el ENTUR de CABA comentaron que también enumeraron una serie de programas de capacitación que irán trabajando junto al sector.