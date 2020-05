El norteamericano estrella de YouTube contará sobre su gran amor por nuestro país en una nueva edición de Argentina Travel Talks, hoy a las 18 hs.

El norteamericano Dustin Luke, que cuenta con más de 600 mil suscriptores en YouTube y casi 350 mil en su cuenta de Instagram, no sólo conmueve por su acento argentinizado, sino también por su amor hacia nuestro país. Hoy a las 17 (16 hora de Nueva York) contará esa gran relación en otra edición de Argentina Travel Talks, la iniciativa que lleva a cabo el INPROTUR por medio de su cuenta de Instagram Visit Argentina.

Dustin Luke llegó a Argentina a principios de la década actual y quedó completamente enamorado del país. «Lo que más me gusta es la calidez de su gente. Es algo que me llamó mucho la atención e hizo que me atrapara. Me gustan mucho las costumbres familiares, los encuentros con amigos a cualquier hora y por cualquier motivo. Hay una comunión muy grande entre las personas y eso es algo maravilloso», relató el youtuber.

A través de sus redes sociales acumula un total de 70 millones de vistas en total y genera diferentes contenidos que muestran la vida en Argentina. A su vez, fue protagonista de diversas emisiones en CNN en Español, BBC Mundo y charlas Tedx, entre otros, siempre hablando del increíble mundo argentino.