El Ministerio de Turismo de esa provincia ya trabaja en protocolos sanitarios para locales y actividades, y analiza implementar una campaña de venta futura.

Si bien aún resta menos de una semana para que se inicie una nueva fase de la cuarentena nacional, en Neuquén tienen la mente puesta en el «día después». La recomendación de ponerse a trabajar ya mismo en la reactivación bajó directamente desde Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, y fue uno de los temas en los que más se insistió en las últimas reuniones del Consejo Federal de Turismo. Previamente, algunas provincias como San Juan, Salta y Misiones ya habían lanzado diversas acciones para poner lentamente en marcha a la industria.

El Ministerio de Turismo que conduce Marisa Focarazzo también decidió poner manos a la obra y difundió una encuesta para conocer los hábitos de consumo y preferencias de los turistas, con preguntas que apuntan específicamente al escenario post coronavirus (hacé click acá para entrar a la encuesta). Allí les consultan si tienen pensado viajar cuando finalice la pandemia, cuánto tiempo esperarían para comenzar a moverse por el país, qué tipo de transporte y alojamiento elegirían y qué destinos provinciales querrían conocer.

Aunque todos los ítems parecen apuntar al lanzamiento de una campaña del tipo «Comprá hoy, viajá mañana», que ya pusieron en marcha Salta y Misiones, desde la cartera neuquina le confiaron a Mensajero que eso todavía «está en análisis».

Lo que sí activaron es el diseño de protocolos sanitarios para establecimientos y actividades turísticas, aunque todavía no saben si lo presentarán en forma de sello de calidad sanitaria como hicieron en San Juan con el programa Establecimiento Seguro. «Hay distintas aristas a tener en cuenta para que no se genere un efecto adverso. Una de ellas es que no puedas asegurar que se cumpla la promesa de ser un destino seguro. Es necesario evaluar todo», le confió a este medio una fuente del ministerio.