El ministro Matías Lammens les comentó a los presidentes de las gremiales empresarias que habría préstamos a tasas bajas exclusivos para la actividad.

Mientras se desarrolla la crisis del coronavirus, las autoridades del sector trabajan sin descanso para encontrar mecanismos que les permitan mantener a sus empresas en pie. En ese ida y vuelta con el Gobierno nacional, los empresarios insisten constantemente en la necesidad de ir más allá de la ayuda sobre el pago de salarios y afrontar cuestiones estructurales, como la asistencia estatal para abordar los costos fijos e impositivos que no se detienen pese a los casi dos meses de facturación cero. En ese marco, un fondo millonario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aparece como una esperanza para las pymes del sector.

El miércoles de la semana pasada hubo una reunión vía Zoom entre Matías Lammens y los presidentes de las seis gremiales empresarias de turismo. En ese encuentro virtual, que duró poco más de una hora, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación les adelantó a los privados que están avanzando en una línea de créditos del BID de aproximadamente 32 millones de dólares. Esos préstamos serían a tasas muy bajas y se implementarían exclusivamente para las empresas turísticas.

«Quiero medidas para poder estar en pie. Me podés ayudar sólo a pagar sueldos y yo no voy a tener más empresa, así que no sé a quién le voy a abonar los salarios», dijo Gustavo Hani, presidente de FAEVYT, la semana pasada durante una entrevista en vivo por Instagram con Mensajero, consultado sobre la limitada oferta crediticia para las pymes. Atento a esta problemática que le plantearon los empresarios y para llevar algo de calma, Lammens adelantó que esta posibilidad estaba muy avanzada.

Los créditos a tasa 0% fueron uno de los principales reclamos que los referentes del empresariado turístico llevaron a la reunión de hace dos semanas con Alberto Fernández en Olivos. La expectativa con respecto a esta nueva línea del BID es que cumpla con esa exigencia o que, en su defecto, no supere el 7%.

Si bien aún no hubo confirmación oficial sobre su puesta en marcha, todo parece indicar que, en el corto plazo, las pymes del rubro tendrán una alternativa mucho más segura y viable para endeudarse con el fin de sostener a sus empresas hasta que pase la tormenta. Las negociaciones marchan muy bien, aunque aún falta el «ok» del BID.