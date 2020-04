Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, habló con Mensajero sobre el impacto del COVID-19, en el marco de los 200 años de la Declaración de la Autonomía Provincial.

Hoy es 27 de abril, una fecha más que especial para Santiago del Estero, ya que se cumplen 200 años de la Declaración de la Autonomía Provincial, un hecho histórico en su historia, definido por muchos como el punto de partida de la configuración de la identidad de los santiagueños.

En relación a este tema, Mensajero se comunicó con Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, quien remarcó la importancia de este acontecimiento: «Hoy estamos celebrando los 200 años de autonomía provincial. Es muy importante el significado de cualquier declaración de independencia, la autodeterminación en notificar formalmente el ser capaces de construir un destino propio con nuestras reglas».

«Más allá de esta histórica cuarentena, cumplir el bicentenario tiene un significado simbólico fundamental. Hoy nos toca vivir una situación rara, pero queda más claro que nunca la importancia de poder tomar tus propias decisiones», agregó.

Respecto a las acciones que se están llevando a cabo en la provincia, Bravo dejó en claro que la salud es la prioridad en este momento: «Estamos centrados al 100% en las cuestiones sanitarias. Hace unos días hubo una reunión entre la Cámara de Turismo y Elías Suárez, el jefe de Gabinete. Yo no participé precisamente para marcar que es una cuestión entre ellos, es decir, no para tratar una cuestión particular del sector, más bien el enfoque era sanitario».

«Esta semana tenemos programada una reunión para empezar a considerar todo lo que se viene en el turismo. Todavía no conformamos equipos de trabajo, pero ya hay ideas en el sector público y privado para salir adelante», sumó.

Al momento de analizar el impacto económico que genera el coronavirus, el subsecretario de Santiago del Estero remarcó lo complejo que es imaginar un futuro prometedor: «Es una situación difícil, porque nos toca planificar y no sabemos cuál es el escenario ni el punto de partida. Hay que tratar de mantener la estructura del sector y perder la menor cantidad de recursos humanos».

Hoy por la mañana, Chase Carey, presidente de la Fórmula 1, confirmó en un comunicado que la máxima competencia de automovilismo mundial tiene en mente comenzar la temporada sin público el domingo 5 de julio, en el Gran Premio de Austria. Ante este panorama, Bravo se refirió al GP de Argentina del MotoGP, que fue reprogramado para llevarse a cabo entre el 20 y el 22 de noviembre: «Las marcas que compiten, los pilotos, y todo el personal de las escuderías viven una gran incertidumbre. Todavía es muy aventurado decir si se correrá sin público, porque además nos excede, ya que trasciende lo que pueda hacer la provincia y Argentina en sí. La decisión la tendrá que tomar DORNA, el organizador del Campeonato del Mundo de MotoGP».

Por último, el subsecretario de Turismo de Santiago del Estero le dedicó un mensaje a los agentes de viajes en su día: «Aprovecho el espacio para saludarlos y agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo. Siempre fueron muy atentos con nosotros dentro de un marco de respeto y nos acompañaron en todas las medidas que fuimos dando a conocer. A veces podemos tener diferencias, pero gracias al trabajo en equipo que hacemos hoy Santiago del Estero es una de las mejores provincias posicionadas respecto a la contención del virus».