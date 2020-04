El encuentro tendrá como objetivo resolver cuestiones como el pago del ABL, devolución de los créditos del SIRCREB y las patentes de los vehículos turísticos.



Hace poco más de un mes ingresó a la Legislatura porteña un proyecto que buscaba «dar alivio» al sector turístico de la Ciudad de Buenos Aires (ver nota).

Esta iniciativa, principalmente apuntaba a eximir del pago de Ingreso de Brutos por seis meses, a partir de la sanción de la ley.

Hoy, con un panorama aún más complicado de lo que ya era en ese momento, las negociaciones avanzan y se espera que en los próximas días la situación cambie.

Según pudo saber Mensajero, hace 10 días, la Asociación de Agencias de viajes y turismo de Buenos Aires (AVIABUE) mantuvo una reunión con la Comisión de Turismo de la Legislatura porteña.

«Si bien el proyecto había iniciado dentro de la comisión, fuimos a la reunión fue para dar nuestra opinión y ver si se podía avanzar o reforzar algo», explicaron.

En esta instancia, detallaron, modificaron el proyecto que abarcaba tres cuestiones, el no cobro de Ingresos Brutos y la devolución de los créditos del Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (SIRCEB); y no pagar el ABL durante 180 días. «Se lo había incluido solo para los hoteles y yo pedí que sea todo el sector y el tercero fue no cobrar por seis meses la patente del transporte de uso turístico», aclaró Mario Ijelman, vicepresidente de la asociación.

En este sentido, explicó que una de las primeras respuestas que les plantearon fue que como la Legislatura porteña no está teniendo sesiones regulares se iba a ver llevar el proyecto al Poder Ejecutivo «para que salga de forma rápida y que no sea un proyecto dormido».

«La semana pasada lo llamé al director de la Comisión de Turismo, Marcelo Chames, y me contestó que estaba en tratamiento, pero hasta el día de hoy no tuvimos nada de noticias», reconoció el vicepresidente de AVIABUE.

De esta manera, indicó que desde el Ente de Turismo de CABA les habían dicho que iban a hablar con los legisladores para avanzar.

«Nosotros pedimos que el Poder Ejecutivo, o sea, Horacio Rodríguez Larreta, firme un DNU con los puntos centrales de lo que había en ese proyecto», destacó.

En este sentido, adelantó que mañana tendrán una reunión con funcionarios del organismo porteño turístico en el que buscarán llegar a un acuerdo sobre estos temas.



Desde el Ente confirmaron a este medio, que se «está analizando la situación de todo el sector, trabajando para mitigar el impacto socioeconómico de la pandemia, y establecer las bases para la recuperación».