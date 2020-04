Claudia Grynszpan brindó detalles sobre este documento que incluye sugerencias unificadas de los jefes de las carteras turísticas provinciales.

En el interior del país, principalmente, el turismo le da trabajo tanto a un joven como a una persona mayor, y esto se da tanto en pueblos pequeños como en las grandes ciudades. Esta realidad contribuye a una multiplicidad de escenarios y variables para sus trabajadores.

Partiendo de esta premisa, el Consejo Federal de Turismo (CFT) aunó criterios y presentó una carta con sugerencias y una evaluación de la situación en las provincias. «Hubo un trabajo conjunto muy interesante. Primero mantuvimos una reunión a través de videollamada de todos los ministros, la cual contó con la participación de Yanina Martínez, secretaria de Promoción, en representación del Ministerio de Turismo y Deportes«, explicó Claudia Grynszpan, presidenta del CFT, y ministra de Turismo y Cultura de San Juan.

La funcionaria detalló que a partir de ese punto se empezó una labor con cada una de las presidencias regionales.

«Se hizo una inventario de las herramientas financieras y de apoyo económico que se habían implementado en cada una de las provincias. A este documentos, junto con la nota, se lo hicimos llegar al Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens», detalló.

Según explicó, en esa carta realizaron un relevamiento en el que se buscó reflejar la situación de las provincias, así como las expectativas que habían surgido luego de la reunión entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández; el ministro Lammens y los dirigentes del sector privado.

A su vez, allí destacaron la idea de apostar fuertemente junto con el ministerio al sector de emprendedores turísticos y a aquellos trabajadores que no son sujetos de crédito. «Seguramente en estos días tendremos una reunión con el ministro sobre este tema«, adelantó Grynszpan.

Con respecto al detalle de cada uno de estos puntos, indicó que hicieron hincapié en algunas herramientas que funcionan muy bien en las provincias, como por ejemplo los modelos de tasas subsidiadas. Asimismo, propusieron que pueda surgir algún modelo tripartito o bipartito en los que Nación y las gobernaciones fondean algún programa especifico para las provincias, principalmente de créditos blandos. «No a través de bancos, si no articuladas con las herramientas provinciales y la necesidad de este apoyo no reembolsable o subsidios, ya que se hace muy necesario para parte del sector porque no van a tener capacidad para devolver el dinero», remarcó.

Por otro lado, la funcionaria destacó «la mirada del ministro de Turismo» y la insistencia en que simultáneamente se piense en el «día después».

«No se trata solo de palear lo actual, si no que no tenemos que ya estar trabajando en ideas que permitan reactivar la industria», explicó.

En este sentido, detalló que lo más pronto que se va a activar será el movimiento turístico interno de las provincias, luego hacia provincias vecinas utilizando los vehículos particulares buscando lugares espaciosos, donde sientan seguridad en cuanto a salud. «Tenemos que trabajar muy fuerte en una certificación de los establecimientos hoteleros y gastronómicos de todo el país, en cuanto a procesos vinculados al covid-19. Manipulación de alimentos, limpieza de habitaciones, entre otras. Creo que todo esto es una elemento importante para implementar«, consideró.

Con respecto a este último punto, señaló que tiene conocimiento de que desde el Ministerio de Turismo y Deportes están trabajando en algún tipo de directriz. Aunque, aclaró que esto no excluye que las provincias también estén haciendo lo suyo, porque son protocolos de salud.

«Lo que haría cada provincia es ordenarlos de alguna manera y Nación nos ayudaría a ponerlos en valor o a difundirlos. Si uno traslado esto a lo que estaba funcionando son las directrices de calidad que están en todo el territorio nacional, entonces habría que actualizarlas a esta situación», resaltó Grynszpan. Y cerró: «Es un sello de calidad que Argentina va a tener y que nos va a diferenciar de otros países».