En diálogo con Mensajero, Carlos Alonso, presidente de Tucano Tours, se refirió al presente del sector y a cómo la empresa está afrontando esta coyuntura.

En 1987 Ismael Alonso creó Tucano Tours, 11 años más tarde su hijo, Carlos Alonso, se incorporó a la compañía y así surgió el desafió de conformar una Consolidadora de Emisión aérea.

Casi 22 años después, el objetivo está más que cumplido. Más allá de estos números, Carlos Alonso acumula 40 años de experiencia dentro del sector. Teniendo en cuenta su expertise, le consultamos sobre la actualidad de la industria y las posibilidades que pueden surgir en este contexto.

«Tanto las aerolíneas como los hoteles están tomando la misma política. Al principio eran devoluciones y veíamos que la problemática que trae esto es que las compañías aéreas no están haciendo caja, entonces es evidente que las devoluciones van a tardar y bastante», indicó. Siguiendo con el relato, agregó: «Después aparecieron algunas cartas con respecto a IATA y demás, que no son oficiales, en las que decían que iban a tardar entre 10 y 15 meses. Empezó a haber un rum rum cibernético en el que explicaban que las devoluciones iban a ser dentro del año. Entonces salieron en su reemplazo los famosos vouchers, o bonos».

En este sentido, explicó que lo que se intentó hacer a partir de ahí es que el pasajero no devuelva el boleto porque de esta manera, teniendo en cuenta que esos tickets se pagaron antes de que exista el 30%, cuando el pasajero recibiese los pesos no va a poder comprar ni un ticket doméstico.

«Todos somos conscientes de que después de que pase esta pandemia, que nadie sabe cuando puede llegar a terminar, vamos camino a una hiperinflación. Esto va a generar que esos pesos dentro de un año no existan, por eso, los que están tratando las agencias de viajes minoristas es que no hayan devoluciones», detalló Alonso. A su vez, comentó que comenzaron a surgir los voucher por la misma ruta; o un año más de extensión; o tres o cuatro cambios dentro de los 24 meses sin penalidad. «Son ejemplos generales, cada compañía tiene los suyos. La idea es que el pax no devuelva el boleto y que podamos solucionarle el viaje sin que pague una diferencia», resaltó el presidente de Tucano Tours.

¿Tienen proyecciones de la fecha en que se reactivará el mercado aerocomercial?

– Algunas compañías están sacando sus promociones para 2020/2021, de alguna manera están tratando de hacer caja. Hoy todas las reemisiones son a costo cero prácticamente, o por lo menos un 99%. Mandar un boleto a devolución para que te den la plata dentro de un año no le sirve a nadie, lo que la compañía quiere es que el pasajero viaje. Muchas están pensando en retomar operaciones a fines de junio o principios de julio, creo que es más una expresión de deseo, tener uno o dos vuelos semanales pero bueno yo creo que esto es un día a día, segundo a segundo. Por que hay dos temas, la curva ascendente-descendente de Argentina y que además se tiene que cruzar con la de los otros países.

¿Consideras que el sector podrá recomponerse a corto plazo?

– Lo escuché al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y estoy 100% de acuerdo en que va a ser la última industria en reponerse, porque el virus viajó en avión entonces hoy la gente no se va a subir. No hay punto de comparación con otras actividades, como gastronomía porque cuando se abran los restaurantes van a poder poner las mesas de otra manera. Lo que sí, el famoso dicho de en «río revuelvo, ganancia de pescadores» aplica porque creo que el agente de viajes puede tener una oportunidad importante. En las próximas semanas las compañías aéreas van a estar sacando promociones con venta a futuro porque tienen que moverse, necesitan caja, porque con las operaciones de carga de hoy solo les permite perder menos.

¿Cómo manejaron este contexto en Tucano Tours?

– Nosotros llevamos muy bien el trabajo. El lunes 16 de marzo ya me había reunido con todos los líderes de equipo y les había comentado que íbamos a trabajar mitad de empresa una semana y mitad la siguiente, y que estemos atentos porque íbamos a terminar trabajando todos home office. Nos asesoramos rápido con el departamento tecnológico y por suerte hoy estamos trabajando desde nuestras casas. La verdad es que estoy sumamente orgulloso del equipo de atención al cliente, de emisión y reemisión porque en todos los casos que pudimos resolver lo hemos resuelto. Trabajamos con las agencias entre las 3 y las 4 de la mañana, por el cambio de horario con todos los pasajeros que estaban en Europa. Es decir, no solamente ese acopló la gente que trabaja en guardia, porque Tucano atiende las 24hs.

Estamos muy bien, tenemos call todo el tiempo, el departamento de promociones y ventas está haciendo acciones constantes. Como no se puede visitar a las agencias se las llama para darle apoyo, el sustento al agente es continuo. No solamente porque vivimos de ellos y porque es nuestra debilidad, es el profesional que tiene que vender. Creo que hoy más que nunca en el post venta, y cuando hay un inconveniente, se nota el trabajo real. El verdadero profesionalismo se está notando hoy en día.

¿Crees que el mercado sufrirá modificaciones?

– Considero que una reestructuración va a haber seguro, no solamente en la industria si no en general, porque ningún país puede subsistir a tres meses de parate. Por eso el presidente de la Nación está dando vía libre de a poco a distintas industrias. Creo que tiene que haber una reestructuración sin lugar a dudas, ojalá que los que nos representan puedan tener esa línea de créditos blandos para el sector y también para las grandes empresas, para las que tienen 60 o 120 empleados. Por su parte, Tucano tiene una proyección hecha de acá al 31 de diciembre para no despedir a nadie.

Igual creo que va a haber una reestructuración con respecto a la cantidad de empresas que están emitiendo. Antes de esta problemática, Impuesto PAIS y pandemia, para un mercado de 5400 agencias de viajes que hayan 450 agencias que emiten es una barbaridad, no pasa en ningún mercado. Yo he hablado con gente de España, Colombia, Brasil y Chile y ahí no sucede. Es más, Brasil tenía casi 7000 agencias y emiten 200. Ojalá dentro de las 5400 queden todas, que sea una industria donde tengamos apoyo económico porque si no va a ser un panorama complejo para las más chicas.

¿Con los hoteles también estuvieron operando igual que con las aerolíneas?

– También habían empezado con las devoluciones. No hay que olvidarse que cada vez que se transfirió a los hoteles se hacía en dólares o en pesos más el Impuesto PAIS pero el destinatario recibía dólares. Se han hecho devoluciones pero también vouchers o bonos sin diferencias de costos. Sacando algunos que no respetaron, que son estas grandes cadenas All Inclusive, puntualmente una marca que está en todo el mundo y es monopólica. En su caso están devolviendo en pesos, no estoy de acuerdo pero son políticas. Los demás creo que están tratando de apoyar y de ir hacia donde miramos todos, que es el pasajero que es de quien comemos todos y es al que tenemos que mimar, creo que los hoteles y las aerolíneas están trabajando bien.

¿Imaginás de qué manera se dará el resurgimiento del turismo en el país?

– Simplemente creo que el primer segmento que va a volver a viajar es el doméstico. Por eso les digo a los agentes que tengan fe y que traten de aprovechar estas promociones que puedan haber a futuro, no es la primera vez que nuestros pasajeros van a hacer una pre-compra. Me parece que no van a existir tantos intermediarios, ojalá me equivoque y haya alguna ayuda gubernamental o del sector para que todas puedan quedar en pie. No es a corto plazo el volver a rehacernos, el comenzar a operar, veo en corto plazo solo el doméstico.