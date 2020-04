Carlos Eckhardt, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, analizó con Mensajero el impacto del COVID-19 en la industria, y contó de qué se trata la plataforma «Comprá hoy, viajá mañana».

Considerado como el sector más afectado por la pandemia de coronavirus, el turismo enfrenta una actividad totalmente nula en el presente, pero además tiene la incertidumbre sobre el tiempo que tardará en ponerse de pie. Es por eso que distintas ideas y proyectos aparecen en escena, y Salta no fue ajena a este tema, a través de la nueva plataforma «Comprá hoy, viajá mañana».

Carlos Eckhardt, presidente de la Cámara de Turismo de Salta, habló a solas con Mensajero, y describió en qué consiste esta iniciativa: «Junto con el ministro de la provincia de Salta le dimos el visto bueno al lanzamiento de un este nuevo producto. Tiene hasta un año de vigencia, y si se abona hoy, se congela la tarifa. Tanto al municipio como a la provincia le pedimos que liberen por 90 días los ingresos brutos, porque queremos trabajar con resultados, para generar un financiamiento propio de la actividad».

Por otra parte, Eckhardt analizó cómo fue el comportamiento de la provincia durante los últimos años, y reconoció que, por momentos, siente que los socios estratégicos los están abandonando: «El lunes por la tarde me contactó el Gobernador para una reunión que hasta ese entonces llevaba 20 días de pedido de audiencia sin respuesta. Desde 2012 el turismo viene aportando con pérdidas de rentabilidad. El sector financiero hasta diciembre 2019 nos está pagando tasas usurarias del 80/90% de los descubiertos. Fueron realmente restrictivos. Nosotros hemos considerado siempre al Estado y al sector financiero como aliados estratégicos. Hemos sido absolutamente eficientes pagando nuestros impuestos».

Además, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta remarcó la importancia del trabajo realizado en los últimos años en materia de promoción: «En el caso particular de nuestra provincia, hace 24 años que el sector público y privado se alineó para poner a «Salta, Tan Linda que Enamora» en el lugar que se merecía. Nuestra provincia ganó diez de los los últimos once Premios Bitácora como mejor destino promocionado a nivel nacional. Este logro no es gratis, es un esfuerzo mancomunado del sector privado que hace un voluntariado de este aporte, y me atrevo a decir que paga a través de su lucro cesante con un nivel de compromiso que ha sido visualizado y merecedor de muchas valoraciones y felicitaciones de todo el país».

Por otra parte, el dirigente salteño criticó abiertamente la forma de proceder de las entidades bancarias: «Nosotros debemos llamar a la reflexión, ya que no estamos a la altura de las circunstancias con nuestros socios. Cuando teníamos que cambiar o vender un cheque en el banco, por citar un ejemplo, o cuando debíamos utilizar un descubierto, teníamos que tener la cuenta corriente al día. Nadie nos preguntó cuál fue el esfuerzo que hicimos para cumplir con ese requisito. Hoy tenemos que dar o recibir explicaciones de todos lados por qué no se puede. ¿Por qué? Tienen que ser igual de eficientes como fuimos nosotros. Allí es donde manifiesto que no están tomando el peso real de la complejidad de este momento».

Al referirse al coronavirus, Eckhardt indicó que «esta pandemia es un enemigo desconocido para todos». «Ni siquiera los que tienen la idoneidad para hacer o decir las cosas saben si estamos al principio, a la mitad o al final. Ante esta incertidumbre el sector para ser sustentable necesita previsibilidad, y se ve perjudicado, porque cambia todo minuto a minuto. Esta situación es muy crítica, pero cada uno debe ponerse los pantalones largos y hacerse cargo de la parte que le toca. No podemos ser socios solamente para las utilidades», agregó.

A su vez, el empresario salteño destacó el rol de Alberto Fernández: «Hoy el sector necesita que se tomen las decisiones como las que dictó el presidente de la Nación. Por suerte comprendió lo que estamos viviendo cuando conoció en primera persona la problemática del sector, porque no amerita tener intermediarios ni interlocutores, sino directamente a la autoridad de competencia. Lo mismo pasó en Salta con el gobernador. El ministro de Turismo, el de Producción, el de Economía, el de Gobierno, es decir, todos los que participaron de distintas mesas de crisis con nosotros con la actividad acompañando siempre, son interlocutores de una problemática que es transmitida con muy buena intención, aunque a veces no se pueden terminar de valorar en forma aislada estos inconvenientes».

«Como vicepresidente de FEDECATUR y de FAEVYT, debo comprender que las medidas son sumamente ajustadas. Las necesidades son mayores que las propuestas, pero hay que tratar de enmarcar las distintas realidades del sector dentro de un período de emergencia económica, productiva y fiscal. El Estado debe parar el reloj. No podemos diferir obligaciones que siguen con la hora encendida sino tenemos ingresos ciertos y genuinos. Logramos que el presidente de la Nación entienda que nuestra actividad necesita un tratamiento especial y particular. Afortunadamente dio instrucciones inmediatas para que se conformen equipos técnicos desde el Estado con el ministro de Turismo, Producción y Economía. El turismo es una actividad de riesgo, porque es la más humana de todas las industrias. Es la más falible y débil en este momento», sostuvo, al momento de contar cuáles fueron las sensaciones luego de la reunión que protagonizó Alberto Fernández con distintos directivos de la CAT.

«No todo el turismo está exento de ingresos brutos, solamente los agentes de viajes. Los estados, en términos generales, municipales, provinciales y nacionales, no tienen falta de voluntad, pero no son eficaces al momento controlar todo. La informalidad es responsabilidad del Estado, no del privado. Aún cuando este último hace las denuncias pertinentes, los organismos estatales son ineficientes para aplicar las sanciones que corresponden. Es una competencia tan importante como lo es mesa de impuestos que tenemos, casi con una presión que nos asfixia. Al momento de hacer los balances a fin de año, si hiciste bien o mal las cosas y te dan los mismos resultados, evidentemente no podés estar conforme con ello», remarcó.

«Hoy el turismo depende del estado de ánimo del comprador. En diciembre, al momento de desarrollar el impuesto del 30% y las cancelaciones, se terminó de quebrar al emisivo, mientras que esta pandemia liquidó al receptivo. Somos empresarios con las mismas problemáticas de los demás, y tratamos de ser dirigentes objetivos para alimentar de esperanza al sector y darle optimismo a la gente», finalizó Eckhardt.