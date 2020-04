Los gremios empresariales que conforman la CAT hablaron con Alberto Fernández y pudieron plantear las problemáticas que atraviesa el turismo.

Sin dudas, el coronavirus viene marcando su huella cada vez más a nivel mundial, y Argentina no es ajena a todo esto. Ante la grave situación que atraviesa cada una de las áreas involucradas en el sector turístico del país, en el marco de la crisis sanitaria, económica y social derivada por el COVID-19, Alberto Fernández, presidente de la Nación, recibió ayer por la tarde a distintos directivos empresariales del sector.

El encuentro contó con la participación del ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el ministro de Producción, Matías Kulfas; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens; y la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez. A su vez, los presidentes empresariales que participaron del cónclave fueron Aldo Elías, de la CAT; Graciela Fresno, de FEHGRA; Roberto Amengual, de la AHT; Gustavo Hani, de FAEVYT; Ariel Amoroso, de la AHRCC; y Fernando Gorbarán, de AOCA.

«Vamos a seguir trabajando para contener el daño del presente y pensar, en paralelo, planes a mediano y largo plazo con un único objetivo: que los más de 17 mil hoteles, 5 mil agencias de viajes y otras PyMEs del sector estén de pie para reactivar la economía argentina cuando termine la pandemia«, señaló Lammens.

“Mantuvimos una reunión muy clarificadora que nos permitió dar cuanta de la crisis que atraviesa el turismo. El presidente entendió la compleja situación del sector, y sobre todo comprendió la necesidad de tomar medidas acordes a la problemática y al tiempo que va a transcurrir hasta que esta actividad se recupere”, declaró Elías.

“Alberto Fernández escuchó las necesidades de la hotelería y la gastronomía frente a esta situación particular de cierre de nuestros establecimientos por la cuarentena. Pudimos explicarle que cuando la cuarentena concluya, nuestro sector, a diferencia de la industria, no se va a reactivar en forma inmediata, ya que depende de temas relacionados a la seguridad sanitaria y a la evolución de los mercados emisores. El turismo interno no se va a recuperar inmediatamente y mucho menos el regional o el de larga distancia”, afirmó Fresno.

“El presidente de la Nación entendió claramente la situación de nuestro sector particular, y que las medidas diseñadas por el Gobierno no alcanzan. No somos iguales que la industria o el comercio en general, y por ende necesitamos soluciones especiales. Le solicitó a los ministros de Producción y de Turismo que trabajen para crear una batería de propuestas más eficaces para aplicar a nuestro sector particular. Tenemos esperanza que a partir de este encuentro se pueda generar un alivio para nuestras PyMEs, que ofrecen 500.000 puestos de trabajo en todo el país”, agregó la presidente de FEHGRA.

“El encuentro fue muy positivo. Pudimos exponer nuestra situación y la necesidad de contar con herramientas específicas que nos permitan sobrellevar este difícil momento. El gobierno está haciendo un importante trabajo al respecto y se mostró abierto continuar trabajando para encontrar dichas herramientas”, remarcó Gorbarán.

“Fue una reunión muy productiva donde pudimos plantear la agenda de temas que nos preocupan. El presidente comprendió plenamente la situación crítica que vive la industria turística y la importancia de tomar medidas específicas que garanticen no sólo el sostenimiento del sector en el transcurso de esta crisis, sino su reactivación futura. Se va a estar conformando una mesa de trabajo y el presidente les solicitó a los ministros de Turismo y Deportes de la Nación y de Producción avanzar en posibles soluciones para el turismo. Es fundamental resaltar que en nuestro sector de agencias de viajes más del 96% son PyMES, por lo cual necesitamos respuestas urgente” concluyó Hani.