El grupo hotelero lanzó oficialmente un nuevo ciclo de charlas y formaciones virtuales especializadas para profesionales y agencias de viaje.

Con el objetivo de seguir preservando la salud de todos, alineados con su plan de apoyo a la situación mundial, Palladium Hotel Group lanza oficialmente «Capacitaciones by Palladium Hotel Group», un ciclo de charlas y formaciones virtuales especializadas para profesionales y agencias de viaje, con inscripción gratuita a través del formulario de inscripción online.

Bajo el mensaje «LATE CHECK-IN: la naturaleza exuberante y el servicio de nuestros hoteles permanecerán aquí», la cadena internacional continúa promoviendo el #QuedateEnCasa, porque todo lo bueno va a esperar, invitando al trade a participar de sus capacitaciones digitales. Las mismas se llevarán a cabo todos los martes y jueves de abril y mayo a las 9.30 AM en Perú y Colombia; 10.30 AM en Paraguay y Chile; y 11.30 AM en Argentina y Uruguay, con una duración de de 40 minutos.

«La prioridad de Palladium Hotel Group desde hace 50 años son las personas y ahora, más que nunca, buscamos velar por la seguridad de nuestros clientes y colaboradores. Es por ello, que con el objetivo de poder aprovechar este tiempo de aislamiento social lanzamos este ciclo de charlas y capacitaciones para acompañar a todos nuestros aliados con contenido de valor y speakers especializados para que sigamos preparándonos en trabajar el futuro y desarrollo del segmento», declaró Verónica Armani, directora comercial de Palladium Hotel Group Cono Sur.

Abril

• Jueves 16/04: Grand Palladium Hotels & Resorts con detalle en Grand Palladium Imbassaí Resort & Spa.

• Martes 21/04: TRS Hotels.

• Jueves 23/04: Costa Mujeres: Grand Palladium Costa Mujeres Resort & Spa y TRS Coral Hotel.

• Martes 28/04: Taller para la toma de decisiones con un profesional externo.

• Jueves 30/04: Hoteles miembros de The Leading Hotels of the World: TRS Coral Hotel, Bless Madrid y Bless Ibiza.

Mayo

• Martes 05/05: Marketing Digital.

• Jueves 07/05: Taller sobre la resolución de problemas con profesional externo.

• Martes 12/05: Grand Palladium Hotels & Resorts: detalle de hoteles en México.

• Jueves 14/05: Taller sobre planificación efectiva.

• Martes 19/05: Grand Palladium Hotels & Resorts: detalle de los hoteles en Jamaica.

• Jueves 21/05 Punta Cana: Grand Palladium Hotels & Resorts y TRS Turquesa Hotel.

• Martes 26/05: Taller sobre gestión del tiempo con profesional externo.

• Jueves 28/05: Weddings by Palladium ¡Casarse en la playa!