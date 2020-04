Desde uno de los gremios denunciaron maniobras de la aerolínea para dividir a los trabajadores y que acepten una reducción salarial del 50%.

Luego de que todos los gremios aeronáuticos publicaran un comunicado en repudio de las intenciones de Latam de reducir el 50% de los salarios de su plantilla por tres meses, con motivo de la crisis que atraviesa la aviación, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) denunció que la aerolínea está implementando maniobras para dividir a sus trabajadores y llevarlos a firmar un acuerdo para conseguir ese recorte.

Según afirmaron en un texto que difundieron en su sitio web y redes sociales, un grupo de empleados estaría haciendo circular una encuesta voluntaria para aceptar la rebaja salarial. Se trata de un formulario, que cada persona debe firmar con nombre, apellido y DNI, en el que se insta a acordar de manera conjunta un plan que permita atravesar la crisis manteniendo las fuentes laborales. En ese marco, desde el gremio afirmaron que elevarán un reclamo ante las autoridades ministeriales y legales.

Además, en diálogo con Mensajero, Hugo Perosa, secretario de Prensa, Cultura y Difusión de APA, explicó que la intención de fondo de la empresa es «cumplir el viejo anhelo de reducir su planta». «Es una maniobra de trabajadores de confianza para crear las condiciones que lleven a sellar el acuerdo. Ese tipo de cosas también se hacen para que este grupo de empleados, con el tiempo, se convierta en un sindicato pro-patronal. Estamos hablando con cada uno para que no se presten a esto», agregó.

Por otra parte, el dirigente del gremio que representa al personal de tierra de todas las compañías aéreas insistió en que este tipo de prácticas son habituales, «aunque en momentos así bordean el escándalo».

Días atrás, cuando Latam había manifestado sus intenciones de reducir a la mitad el sueldo de su plantilla por el lapso de tres meses, los gremios le recordaron que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social emitió resoluciones para asegurar la continuidad del goce íntegro de las remuneraciones mientras dure la pandemia. «El Gobierno nacional les dio la posibilidad a empresas y sindicatos de llegar a acuerdos sectoriales caso por caso. En el aeronáutico no se dio porque nos oponemos a que el peso de la crisis caiga sobre los trabajadores. Esta aerolínea obtuvo ganancias suficientes en los últimos años como para aguantar un tiempo. Hay otras alternativas para barajar antes que las reducciones de sueldo, como una previsión de crisis. En este caso no estamos hablando de una pequeña firma que no tiene cómo sobrevivir», comentó Perosa.