En charla con Mensajero, José María Arrúa, ministro de Turismo de Misiones, explicó que, una vez pasada la pandemia, el turismo deberá readaptar la oferta.

Misiones fue uno de los primeros destinos en tomar medidas para evitar la propagación del coronavirus. Mientras muchos de los ciudadanos argentinos tomaban la cuarentena como una posibilidad para tomarse unas vacaciones improvisadas, en la provincia ya se había cerrado el Parque Nacional Iguazú y las misiones jesuíticas, además de que había dejado de funcionar el 80% de los establecimientos hoteleros.

Actualmente, ante la falta de actividad turística en Misiones, desde el Ministerio comienzan a plantearse cómo va a ser el desarrollo después de la pandemia. «Va a ser una economía compleja y difícil, más que nada la nuestra, que tiene mucha relación con Brasil y Paraguay. Sabemos que si la recuperación nacional va a ser tardía, la de mercados regionales como lo va a ser mucho más», opinó José María Arrúa.

Por otro lado, el ministro sostuvo que, mientras dure la crisis por la pandemia, tendrán que apoyar al sector privado brindando contención: «Yo creo que esto va a generar inyecciones desde los estados nacionales y provinciales para sostener la actividad, fundamentalmente para no generar despidos. No le vamos a pedir a nadie que tome personal ni que reinvierta, pero sí que no desvinculen a nadie. Para que también el lío económico no se transforme en un lío social».

Pensando en el futuro, Arrúa consideró que Argentina va a ser uno de los primeros destinos en recuperarse cuando pase la crisis. «Los lugares con naturaleza y con un perfil ecológico van a ser los primeros en salir, lo está diciendo la OMT, Por eso, hay que readaptar la oferta no solo desde el aspecto económico. El consumo va a volver si somos un sector que le da seguridad al pasajero».

Desde el Ministerio de Turismo de la provincia, están desarrollando una plataforma virtual con una encuesta para conocer a dónde piensa viajar el público una vez que finalice la pandemia. «Seguramente ahí se notarán los que están con miedo, los que quieren viajar al Exterior y los que prefieren recorrer el país. Creo que va a haber que readaptar la oferta a un segmento mucho más nacional en los primeros meses«.