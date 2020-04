El Consejo Federal de Turismo se desarrolló vía videoconferencia por primera vez en la historia. Durante la reunión, se expusieron los problemas que enfrenta la actividad.

Ante las restricciones lógicas que impone la cuarentena, la asamblea de abril del Consejo Federal de Turismo, que normalmente se desarrolla durante Expoeventos, se celebró a través de una videoconferencia por primera vez en la historia. Con la participación de muchos ministros y representantes de las carteras turísticas provinciales, la reunión fue encabezada por la presidenta del CFT, Claudia Grynszpan. También estuvieron la secretaria de Turismo de la Nación, Yanina Martínez; y Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo.

La charla, computadora mediante, fue más que nada de carácter informativo. Allí, cada funcionario se ocupó de comentar las políticas que están ejecutando en sus provincias para ponerle un freno a la pandemia de COVID-19. También empezaron a coordinar la elaboración de un plan estratégico de mitigación y recuperación del sector para el «día después».

Además, el titular de la CAT comentó ante los ministros la difícil situación que atraviesan los hoteleros y las agencias de viajes, quienes lógicamente tuvieron un mes con una caída de la facturación cercana al 100%. También hablaron acerca de políticas públicas a implementar para pymes, monotributistas, informales y gastronómicos.

Luego llegó el momento de que cada funcionario exponga las problemáticas locales. Uno de los que tomó la palabra fue José María Arrúa, ministro de Turismo de Misiones, quien le comentó a Mensajero algunas de las cosas que les trasladó a sus pares durante el encuentro virtual: «Nosotros tenemos las fronteras cerradas, incluso hay municipios que hicieron eso en sus propias localidades. Calculo que esa medida seguirá por lo menos hasta Semana Santa. Ayer planteé nuestra inquietud por lo que ocurrirá con los pasos fronterizos, ya que no tenemos información sobre eso. Estamos preocupados por Brasil, porque si se empieza a abrir y hay libre circulación, esto se puede convertir en un colador importante y todavía no estamos preparados para eso. Principalmente con Brasil, que es un país que tardó mucho en tomar determinaciones e incluso aún no adoptó las más drásticas. Eso nos preocupa mucho».

«Se están haciendo evaluaciones pensando particularmente a futuro. En la provincia estamos enfocados totalmente en las cuestiones sanitarias, económicas y sociales», le comentó a este medio Nelson Bravo, subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, tras la reunión del CFT. Por su parte, Yanina Martínez utilizó su cuenta de Twitter para agradecerles a todos los ministros su predisposición para el trabajo en equipo. «Juntos vamos a reponernos e impulsar el desarrollo del sector», agregó.