En diálogo con Mensajero, la ministra de Turismo y Cultura de San Juan destacó los roles de Matías Lammens y Yanina Martínez, y analizó el contexto del COVID-19.

Esta semana, Claudia Grynszpan, ministra de Turismo y Cultura de San Juan, participó junto a Andrés Díaz Cano, ministro de la Producción y Desarrollo Económico; Roberto Juárez, secretario de Turismo y Gerardo Torrent, secretario de Hacienda, de una reunión con representantes de la Cámara Hotelera Gastronómica; Cámara de Turismo y de la Asociación Hoteles y Turismo región San Juan, con el objetivo de enfocarse en la problemática del sector turístico por el coronavirus.

«El objetivo de la reunión era seguir en contacto, entre otras cuestiones. Tenemos el bureau que es público y privado. Aquí en San Juan es mixto, ya que estas cámaras y asociaciones están involucradas. Nos reunimos para seguir el minuto a minuto de este presente que estamos atravesando porque los residentes sanjuaninos que llegan a la provincia quedan en cuarentena en hoteles», afirmó Grynszpan, quien dialogó telefónicamente con Mensajero.

«A través de una resolución ministerial, cuando comienza el país este período de aislamiento, aquí en San Juan suspendimos todas las actividades hoteleras y turísticas hasta el día 12 de abril. La comercialización de productos turísticos y de oferta en la provincia quedó suspendida. De esta manera abrieron hoteles para los sanjuaninos que ingresaban a la provincia provenientes del exterior», agregó.

«En el marco de algunos ajustes en la operativa que tuvo muy buenos resultados, ya que fue una decisión muy importante, se planteó la situación que están atravesando y que seguirán viviendo, más que nada porque el sector es uno de los primeros que se resienten, y en este caso, será uno de los últimos en reactivarse», sumó la ministra de Turismo y Cultura de San Juan.

Grynszpan, quien también ocupa el cargo de presidente del Consejo Federal de Turismo (CFI), aprovechó la entrevista para destacar el rol de este organismo: «En este momento es muy importante, porque interactúa permanentemente y representa a las provincias. Destaco principalmente el lugar que le está dando la gestión de Matías Lammens y Yanina Martínez al CFT. Han puesto mucha atención en esta gran herramienta para poder ver una realidad que no solamente está concentrada en CABA y en la provincia de Buenos Aires».

Al momento de ser consultada sobre las medidas que tomó Alberto Fernández, presidente de la Nación, Grynszpan destacó que fueron acertadas: «Uno de los requerimientos más fuertes es cómo ir cubriendo la cantidad de personal que hoy están trabajando en hotelería, un sector que hoy por hoy está totalmente paralizado. Disposiciones como el REPRO y otras que se anunciaron en los paquetes de anuncios son muy buenas, pero como decía, hay que adaptarlas a ciertas realidades».

Por último, la ministra de Turismo y Cultura de San Juan remarcó que se están haciendo los esfuerzos necesarios para combatir el coronavirus, y resaltó que el trabajo en equipo es fundamental: «Creo que estamos haciendo bien las cosas. El Gobierno tomó las medidas duras que tenía que tomar. Pedirle apoyo a cada trabajador y a cada empresa es lo que correspondía, porque esto se construye a partir de la unión de todas las áreas involucradas. Está a la vista, no solo por nosotros, sino por la Organización Mundial de la Salud, que hemos logrado aprovechar el tiempo que nos dio Europa y el coronavirus en sí, para ver lo que estaba pasando en el mundo y enforcarnos en no cometer algunos errores. Todavía queda una etapa, y el esfuerzo lo hacen las empresas, los trabajadores, los docentes, los jubilados, los niños que no van a las escuelas, las mamás, y demás. Es una sociedad en conjunto que está luchando para sacar el país adelante».