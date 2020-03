El INDEC publicó los resultados correspondientes al último cuatrimestre del año pasado, aunque también incluye una evaluación de los 12 meses.

Este documento que emite periódicamente el INDEC, analiza, entre otras cuestiones, la salida al exterior de divisas por diferentes rubros. Al ser el del cierre del año, también se hace una evaluación anual.

A pesar de que hoy la realidad del mundo es otra y que las urgencias cambiaron, es bueno repasar los puntos positivos que tuvo la performance de estos aspectos confiando en que muy pronto será necesario reactivar el sector y por lo tanto fortalecer lo que se hizo bien.

En este sentido, el documento indica que para el ítem «Servicios» en 2019 se estimó un déficit de la cuenta de 5.183 millones de dólares, lo que representa 4.001 millones menos que en 2018. «Los principales saldos negativos correspondieron a viajes», asegura el informe.

En lo que respecta al último cuatrimestre de 2019, el saldo de la balanza de servicios se estimó negativo en 630 millones de dólares, 511 millones de dólares menos que el mismo trimestre de 2018. «El resultado se explica mayormente por la mejora en los saldos de servicios financieros (US$ 242 millones), transporte (US$ 141 millones), viajes (US$ 119 millones), cargos por el uso de la propiedad intelectual (US$ 86 millones) y otros servicios empresariales (US$ 58 millones)», asegura el documento.

Por otro lado, en lo referido a las exportaciones estas alcanzaron los 3.742 millones de dólares, y las principales caídas se observaron en la cuenta viajes, con 44 millones. Las importaciones de servicios, por su parte, totalizaron 4.372 millones de dólares, el déficit para la cuenta de viajes fue de 162 millones dólares.

Al analizar qué país es el principal demandante de lo vinculado a viajes, Brasil aparece en primer lugar concentrando un total de 213 millones de divisas estadounidenses. En el ranking lo siguen Chile y España, con 6% y 5% de participación, respectivamente. Aunque, aclara que ese porcentaje final, además de viajes también incluye a otros servicios empresariales y transporte.

Finalmente, el informe cierra detallando que la cuenta viajes registró un saldo deficitario de 148 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2019. «Los ingresos estimados fueron 1.424 millones, y resultaron 44 millones menores a los de igual trimestre de 2018. Por su parte, los egresos ascendieron a 1.572 millones, 163 millones menos que el mismo trimestre del año anterior», especifica.

En el agregado del crédito, se estimó un nivel similar en la cantidad de turistas no residentes que visitaron el país y una baja de 4% en su estadía promedio, mientras que el gasto diario resultó 3% superior respecto

al mismo trimestre del año anterior. En cambio, para el débito se estimó una disminución de 3% en la cantidad de turistas residentes que viajaron al exterior, un aumento del 2% en su estadía promedio y una caída de 7%

en el gasto diario.

«El principal mercado para el turismo receptivo por el nivel de gasto total fue Europa, con US$ 379 millones. En cuanto al número de pax, el principal mercado fue Brasil, desde donde provino el 17% del total. La cantidad de excursionistas que visitaron la Argentina aumentó 10% en forma interanual, destacándose Bolivia y Uruguay», resalta. Y agrega que para el emisivo, en términos de gasto total, fueron Europa con 410 millones de dólares, Estados Unidos y Canadá, con 340 millones».