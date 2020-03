CONMEBOL hizo oficial la decisión de postergar la máxima competencia de selecciones en Sudamérica, que se jugará en 2021 al igual que la Eurocopa.

En línea con la UEFA, que aplazó la disputa de la Eurocopa para el año que viene, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) le informó a las asociaciones que la integran la suspensión de la Copa América, que se iba a jugar este año en Argentina y Colombia, entre el 12 de junio y el 12 de julio.

“Tras un detallado análisis de la situación en torno a la evolución mundial y regional del coronavirus (COVID-19), y de las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales en materia de Salud Pública para extremar las precauciones, la CONMEBOL comunica el aplazamiento de la edición 47 de la Copa América», notificó la entidad que maneja el fútbol sudamericano en su sitio oficial.

En relación a este tema, Mensajero se contactó con José Paoloni, director general de Latinoamerica Sport Travel, tour operador independiente dedicado a servicios en viajes a eventos deportivos y culturales, quien hizo una reflexión sobre el presente que atraviesa el turismo en relación al COVID-19: «El sector en general está absolutamente frenado por el coronavirus. No podés traer extranjeros ni turistas nacionales a un destino, y tampoco podés mandarlos, con lo cual el traslado de pasajeros queda prácticamente nulo y las actividades cesaron por completo».

Al momento de ser consultado sobre cómo repercutía en su compañía la suspensión de la Copa América, Paoloni indicó que su empresa, al dedicarse al turismo deportivo, se vio afectada: «Entre los eventos más destacados que terminaron suspendiéndose están la Copa América, que se pasó para el año que viene, y el MotoGP, que se postergó para fines de noviembre. Ahora estamos trabajando para ver qué cantidad de pasajeros pueden viajar este año y quiénes van a pedir el reintegro. Acá empieza la famosa ‘disputa’, porque no todos los prestadores están en la misma situación. Hay hoteles que alegan que tienen que devolver reservas de todo el año y no tienen el dinero, y se complica, porque realmente perjudica a toda la cadena. Lo que estamos haciendo es trabajar caso por caso, cliente por cliente, y hablando con los proveedores, porque entendemos que algunas reservas fueron cobradas a lo mejor hace cinco meses y ese dinero quizás ya lo invirtieron en algo y no lo tienen, por lo tanto, no tienen la forma de afrontarlo».

Por último, el empresario de 45 años dejó de lado su fanatismo por el fútbol, el tenis y el básquet, y remarcó cómo será el esquema de trabajo de cara al futuro: «La noticia es muy reciente, recién ayer se confirmó oficialmente la suspensión de la Copa América. Veníamos conversando con CONMEBOL, y sabíamos que esto iba a pasar, aunque faltaba dar a conocer la fecha exacta, porque estaban esperando que los organizadores de la Eurocopa defina el traspaso. Hoy estamos contactándonos con todos los pasajeros para ver quién quiere la devolución del dinero. El 95% de nuestra venta es para la sede de Colombia, por nuestros mercados, y a lo mejor hay hoteles de allá que nos ofrecen el reintegro de la plata, otros nos dirán que no nos devuelven nada y nos pasan las reservas al año que viene, y demás. Hay que analizar caso por caso a ver cómo se resuelve todo».