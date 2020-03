La aerolínea emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que permite la modificación de tickets con algunas condiciones. La palabra de Horacio Preneste.

La expansión del coronavirus, el cierre de fronteras, la suspensión de vuelos y los pasajeros que quedan en cuarentena colapsan inevitablemente los canales de atención de agencias de viajes​ y aerolíneas.

Debido a los cambios que suceden minuto a minuto, cada una de las compañías aéreas recopilan todo tipo de información, para finalmente emitir los comunicados y despejar cualquier tipo de duda.

En este sentido, Andes Líneas Aéreas emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que aclaró cómo procederá para que sus pasajeros modifiquen sus tickets.

En ese sentido, Mensajero se comunicó directamente con Horacio Preneste, gerente general de Andes Líneas Aéreas, quien aprovechó la comunicación para analizar el contexto que atraviesa el mercado aerocomercial respecto al coronavirus: «Creo que hoy hay una prioridad, que es atender la propagación de esta pandemia. Eso es fundamental, aunque le duela a los hoteleros, al turismo de cada ciudad, a los parques nacionales, a las compañías aéreas y demás. La realidad es que si no se puede manejar esta situación, que vemos cómo repercute en Europa y Estados Unidos, estamos complicados. La segunda consecuencia es peor que la primera».

Por otra parte, Preneste reconoció que Andes Líneas Aéreas «registró un gran nivel de cancelaciones», y admitió que «las agencias de viajes están frente a un problema muy grande por la caída en las ventas». «Los propios pasajeros están adoptando sus propias medidas de prevención. Es increíble el nivel de cancelaciones que hemos tenido, porque no hay absolutamente nada para hacer en estos momentos en materia turística. Los hoteles están viendo qué hacen, las excursiones están limitadas, y así sucesivamente. Creo que las agencias de viajes tienen un problema muy grande, porque todo esto significa que no hay ventas. Nosotros tenemos un gran inconveniente también, porque no está entrando dinero acá, en LATAM, en JetSmart, y en varias compañías. El panorama es bastante complicado, por lo menos para las próximas dos semanas», agregó.

Por último, Preneste se refirió a la decisión de Alberto Fernández de preservar a aquellas personas que están en situación de riesgo: «El Gobierno estableció la licencia para todas las personas de más de 60 años, sin dejar de lado a los menores que sufren de problemas cardíacos y respiratorios. Todas esas personas tienen que trabajar desde la casa. Los gremios están limitando la posición de su gente. Hay un comunicado de la Asociación Argentina de Aeronavegantes en el que se refieren a los temas de seguridad, es decir, que no haya contacto con los pasajeros. Ese es otro tema para analizar. Los aeropuertos son un factor de contaminación en el que todavía no sabemos cuál es el límite. Todos los días llega gente con síntomas de coronavirus, y deben irse a sus casas, y en el medio pasa por todos lados. Eso va a generar miedo, junto con la psicosis de los pasajeros que van a considerar el hecho de no viajar para permanecer en sus hogares».