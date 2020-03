Matías Sket, director ejecutivo de AOCA, dialogó con Mensajero sobre el presente que atraviesa el segmento MICE en relación al COVID-19.

¿Tienen algún tipo de plan de acción respecto a los eventos y las convenciones en relación al coronavirus? ¿Cómo están manejando este tema?

En el plano internacional somos parte de tres instituciones como FIDA, UFI y COCAL. Estamos analizando el cuadro de situación de cada país, porque hay diferentes normativas. Seguimos de cerca y monitoreamos cómo se llevan a cabo los eventos en cada una de las regiones. Es importante observar qué es lo que se está cancelando y qué es lo que se está haciendo, además de planificar y coordinar los esfuerzos para las campañas comunicacionales una vez que finalice todo esto. Entendemos que es una pandemia y es un problema que afecta a todo el mundo, particularmente a nuestra región. El objetivo es planificar acciones que se relacionen con la sensibilización y la promoción una vez que esto pase, para que se pueda recomponer la actividad.

Entre estas acciones que mencionás, ¿hay algunas que ya estén definidas y me puedas adelantar?

Estamos trabajando en campañas de comunicación, básicamente. No sabemos cuándo se van a poder aplicar, porque el virus todavía está en una etapa de contención e investigación. No es Europa, claramente, y nosotros recién empezamos a atravesar esto. Ya estamos planificando cómo vienen las diferentes regiones y cómo se comporta esta situación en distintos países para desarrollar estas campañas una vez que se reactive todo esto, precisamente porque vamos a tener que salir a captar negocios y recomponer una industria que evidentemente va a verse damnificada.

¿Existe la posibilidad de que se postergue ExpoEventos?

Sí, concretamente el lunes 16 de marzo vamos a hacer el anuncio. Estamos conversando con las autoridades locales y con la comunidad de ExpoEventos. Todavía no tenemos definida la nueva fecha, porque el calendario está sujeto a cómo avanza toda esta situación.

¿Tuvieron que cancelar algún otro tipo de evento?

Sí, en Argentina las actividades quedan sin efecto minuto a minuto. La realidad es que hay que respetar los consejos del Ministerio de Salud de la Nación y de las juridiscciones. Cada una es autónoma, y tiene sus propias recomendaciones, justamente para que se apliquen distintas normativas. Los pasajeros no están llegando, las cuarentenas deben cumplirse, hay vuelos que se están cancelando, hay aerolíneas que no están viajando a determinados destinos, y demás. Todo esto apunta claramente contra nuestro sector.

Al momento de hablar con distintos referentes del sector, algunos sostienen que las medidas son un tanto «drásticas», como la postergación del Congreso Anual de Agentes de Viajes, aunque otros son más cautos y están de acuerdo con esta decisión. ¿Cuál es tu postura?

Creo que el concepto de «paranoia colectiva» es anterior al coronavirus. Me parece que ya está instalado a nivel mundial, y las decisiones a veces van en línea con esa situación. Hoy estamos hablando de una situación en la cual tenemos una normativa. Nosotros desde AOCA obviamente nuestra posición, en defensa de la actividad que nucleamos, es no suspender eventos, aunque obviamente vamos a priorizar la salud y el cuidado de las personas frente al negocio. Sabemos que también detrás de esto hay una actividad que le da empleo a muchísimas personas, y que genera una gran cantidad de puestos de trabajo que permite un gran derrame económico en nuestros destinos.