En la sede de la Embajada Argentina en Alemania, la Cámara de Comercio Gay Lésbica presentó el destino ante medios especializados de Europa.

Luego de haber estado presente en Fitur de Madrid y en Anato en Bogotá, la CCGLAR sigue realizando eventos en el Viejo Continente con el objetivo de mostrar las opciones que la comunidad LGBT tiene a la hora de viajar a Argentina.

«Argentina Is All About Amor, Period» fue uno de los eventos que más se destacaron en la presentación. Se trató de un repaso por los principales acontecimientos LGBTIQ en relación al deporte, las artes y la cultura que se realizarán no solo en Buenos Aires sino también a lo largo y a lo ancho de todo el país.

En la muestra estuvieron presentes algunos de los medios más importantes del segmento LGBT de Alemania, además de profesionales del sector turístico de ese país. Incluso, asistió la representante del ITB y miembro de la Asociacion de Turismo Gay Lesbico Internacional, Rika Jean-Francois.

Por otro lado, junto al Ente de Turismo de Buenos Aires se presentó la oferta de la ciudad para viajeros del colectivo LGBT, en especial el evento deportivo «Buenos Aires LGBT Games 2020», que se llevará adelante entre el 7 y el 15 de noviembre, con la asistencia de más de 5000 atletas.

En ese marco, Pablo De Luca, presidente de la CCGLAR, destacó: «Para nuestro país los viajeros y viajeras LGBT del mercado alemán son uno de los mercados emisores más importantes, asistimos a la Feria de ITB desde hace mas de 10 años posicionando a nuestros destinos y acercando la oferta para el segmento de nuestros prestadores y sabemos que año tras año se consolida el crecimiento de los visitantes de este mercado a nuestros destinos».