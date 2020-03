Arabela Carreras, gobernadora de la provincia, dialogó con Mensajero sobre las reuniones que mantuvo con los embajadores de Brasil y Qatar en Argentina.

¿En qué consistieron los encuentros que mantuviste con el embajador de Brasil?

Hablé con Sergio Danese para estrechar los vínculos entre Río Negro y distintas localidades de Brasil. Gracias al turismo esta relación se fortalece cada vez más. Aprovechamos a conversar sobre las previsiones para la próxima temporada de invierno, entre las que se destacan alrededor de 22 vuelos directos entre distintas ciudades brasileñas y San Carlos de Bariloche. En ese marco hablamos de acciones de promoción, con el apoyo del Banco Patagonia, propiedad del Banco do Brasil. Por otro lado, también estuvieron presentes el senador Alberto Weretilneck y el diputado Luis Di Giacomo, quienes también venían trabajando sobre estos temas. Otro de los temas que abordamos fue la exportación de peras y manzanas, los requisitos que tiene Brasil para el ingreso de las frutas, oportunidades de mejoras y esquemas de negocios.

¿Y con el embajador de Qatar? ¿Cómo te fue?

Muy bien, fue muy cordial. Fue una visita poco «formal», porque queríamos conocernos, ya que no teníamos ningún vínculo anteriormente. Hablamos de exportaciones de productos gourmet que produce Río Negro, principalmente.

¿Qué opinás en referencia a las relaciones comerciales y el intercambio cultural que proponen?

Son dos casos distintos. Bariloche y Brasil tienen una larga historia. Es más, muchos definían a nuestra ciudad como «Brasiloche» durante la temporada de invierno, en virtud de la fuerte presencia de turismo brasileño. En ese sentido tenemos un camino ya recorrido. Los Entes de Promoción Turística tienen una fuerte presencia, y eso genera un gran intercambio cultural y económico.

En el caso de Qatar, es incipiente. Estamos empezando este vínculo, y creo que es promisorio. Es una de las sociedades más ricas, con más ingresos per cápita de todo el mundo. Definitivamente cualquier oportunidad de negocios para Río Negro sería interesante.

Si tenemos que puntualizar los productos en sí que buscan fortalecer, ¿cuáles serían?

Los principales internacionales son San Carlos de Bariloche y El Bolsón, eso está claro. Son los dos destinos más elegidos a nivel turístico. Con respecto a otros productos de exportación, siempre es importante tener en cuenta el país interesado. Por ejemplo, tenemos frutas como la pera, la manzana y la cereza, que resultan muy atractivos para el mercado árabe. El agua es un producto muy interesante. De hecho, hay una empresa como On Time Group (holding de 15 empresas) que exporta agua (Alun-co) a los Emiratos Árabes. Lo que definitivamente interesa es nuestra empresa tecnológica INVAP, una compañía rionegrina con capital estatal. La capacidad y el prestigio que tiene realmente es conmovedor.

¿Cuál es el secreto para persuadir a Brasil y Qatar a pesar del contexto económico que atraviesa Argentina?

No hay un secreto, no lo pienso así. Uno ofrece productos, da a conocer las capacidades productivas, los límites que tiene, y después están las empresas que compran y venden haciendo negocios que si son buenos los completan, y si son malos no los concretan. En ese sentido, el Estado da un paso al costado, porque en realidad se encarga de difundir, acompañar y marcar su presencia, con el objetivo de generar un contexto favorable.

Por último, Arabela, de cara al Día Internacional de la Mujer, ¿qué importancia tienen en el turismo?

En relación a nuestro desempeño profesional creo que es una de las actividades en las que mejor nos ha ido a las mujeres. En otros rubros estamos presentes, pero hay que tener en cuenta que conducimos muchas carteras de turismo a nivel mundial. Esta diferencia estratégica se marca al compararla con otras actividades como economía o ciencias exactas, por citar dos ejemplos.