Carlos Pera, Presidente de la AUDAVI, charló con Mensajero acerca del cambio de autoridades al frente de la cartera.

Este 2 de marzo, Germán Cardoso asumió como nuevo ministro de Turismo de Uruguay, después de 15 años en los que la cartera estuvo encabezada por Lilian Kechichian.

¿Cuáles son las expectativas respecto de esta nueva gestión?

Tanto Germán Cardoso como Remo Monzeglio (viceministro) son hombres con experiencia en el sector. Cualquiera de los dos entiende muy bien nuestro lenguaje y son muchas las expectativas con respecto a la nueva conducción y las políticas que implemente. Esperamos que el turismo sea considerado una prioridad, dado que se trata de la segunda fuente de ingreso de divisas al Uruguay.

¿Pudieron tener un primer encuentro con Cardoso?

Ya hemos tenido varios antes del cambio de representantes. Cada una de las asociaciones ha presentado sus proyectos de trabajo y se les hizo entrega a las nuevas autoridades de una cierta «hoja de ruta» que los privados quisiéramos transitar en los próximos años de gobierno. Hemos sido siempre muy bien recibidos, las puertas siempre estuvieron abiertas. No nos olvidemos de que Cardoso lleva algunos pocos días en el Ministerio y recién se debe estar acomodando a este cargo nuevo. Hay que tener presente que venimos de un Ministerio de Turismo de 15 años de gestión y ahora la nueva dirigencia va a seguir un camino ya trazado, pero con los matices del nuevo gobierno y nuevas formas de interpretar la actividad.

Y después de tantos años, ¿las agencias de viaje también deberán adaptarse?

Sin duda. Pero, por ejemplo, Remo Monzeglio es muy conocido y es amigo. Viene de la industria privada, así que, como popularmente decimos, es muy «del palo». Por su parte, Germán Cardoso, proviene de un departamento que vive del turismo como es Maldonado, con sus estrellas, tales como Punta del Este, Piriápolis, Portezuelo, Playa Verde, Playa Grande, y demás. Ambos tienen mucha experiencia.

¿Qué creés que le puede aportar al turismo esta gestión?

Creo que va a impulsar políticas diferentes, o cambiar la forma en que se lleva adelante la promoción y las inversiones. Siempre las energías nuevas tienen otra impronta. Hay una gran movida a los efectos de poder facilitar la llegada de los turistas a Uruguay con importantes exoneraciones impositivas, que si bien ya se venían aplicando en la administración anterior, hay un proyecto para que dichos beneficios se extiendan más en el tiempo. Hay una intención de dejar de hablar de «temporada», ya que la idea es la generación de actividades para que pase a ser algo más estacional, más extenso.

¿Esa es la prioridad de las agencias de viaje?

Es que el mercado uruguayo es un poco diferente a otros. Si nos referimos puntualmente a agencias, casi el 90% son expeditivas. El otro 10% se especializa en el receptivo y viene trabajando muy bien, participando en campañas de promoción y comerciales. Debo resaltar su actividad porque están muy comprometidas y lo vienen haciendo de muy buena manera.

¿Cómo calificarían al turismo argentino en Uruguay y viceversa?

Voy a usar palabras de la anterior ministra (Lilian Kechichian), que siempre decía que el turismo es una calle de ida y vuelta. Hasta hace largos años, eran muchos los uruguayos que visitaban Buenos Aires, pero ese perfil ha cambiado, y ahora hay una gran cantidad de turistas que viajan al resto del país, con toda la gama infinita del producto turístico que tiene.

En cuanto a lo receptivo, no nos debemos olvidar de que Argentina sigue siendo el principal cliente. Es así que en administraciones anteriores se otorgaron grandes beneficios, porque los argentinos se veían en grandes dificultades para poder acceder a Uruguay, por las diferencias de cambio o el impuesto solidario. Por eso, siempre se buscaron medidas, como por ejemplo, la exoneracion del IVA en establecimientos gastronómicos y hoteleros, más allá del acceso a tarjetas de crédito prepagas y demás promociones. Por suerte, hemos notado en esta temporada que no hubo un incremento de tarifas, sino todo lo contrario. Por otro lado, a partir de marzo, Uruguay es una de las mejores opciones para vacacionar, no solo porque el clima es fantástico, sino también porque las tarifas ya son de una estación media.