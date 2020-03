Así lo confirmó el presidente de la federación a Mensajero, ya que asegura que «30% más covid-19 puede ser letal para las agencias».

Ayer por la tarde, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García; y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós en conferencia de prensa confirmaron el primer caso de Coronavirus en Argentina.

Los funcionarios detallaron que se trata de un hombre de 43 años, que había estado entre 19 al 21 de febrero en Milán y entre 22 y 29 del mismo mes en otras ciudades de Italia y España e ingresó al país el domingo. El paciente se encuentra aislado y de esta manera se activaron los protocolos en el país.



Pero antes de que esto ocurriera, a nivel nacional ya había preocupación. Situación que no tampoco fue ajena a la industria turística.

«Ya empezaron a haber cancelaciones de grupos que venían a Argentina y de otros que salía desde nuestro país hacia Europa», confirmó Gustavo Hani, presidente de FAEVYT.

Asimismo, explicó que tienen consultas por parte de los agentes y que creen que «si esto no se logra parar a tiempo va a ser muy perjudicial para las agencias, aún más que el 30%».

Al ser consultado sobre cuáles iban a ser las problemáticas que surgirían, comentó que la cuestión es que van a quedar en el medio entre el pasajero que cancele y el prestador de servicios o la compañía aérea que no devuelva el dinero. «Por eso pedimos al Ministerio de Turismo y Deportes que conforme una mesa nacional donde estén las aerolíneas, la JURCA, las asociaciones hoteleras, además de FAEVYT y la Cámara Argentina de Turismo», indicó. Y aclaró que esta solicitud se había hecho antes de que se conozca el primer caso en Argentina. «Creemos que si esto no se para a tiempo va a ser muy perjudicial, 30% más coronavirus es letal. No salimos de una y aparece otro tema pero bueno, estamos atentos a todas las gestiones que se puedan a hacer», resaltó Hani.

Finalmente, adelantó que a esta mesa se sumará también el Ministerio de Salud y Cancillería. Ya que, explicó, es necesario ver «cuáles son los alcances» porque es un tema que está escalando muy rápido.