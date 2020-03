Los jefes de las carteras turísticas provinciales se dieron cita en San Juan. Claudia Grynszpan se convirtió en la primera mujer en presidir este órgano consultivo.

El Centro Cívico de San Juan rompió con la monotonía que imperaba en la capital provincial durante la calurosa tarde del sábado. El intenso movimiento que mostró el edificio cerca de las 12 del mediodía, con múltiples combis que trasladaban a funcionarios y periodistas, contrastaba con la enorme tranquilidad de las calles aledañas. Con mayoría de miembros nuevos por la renovación de autoridades que dejaron las elecciones de 2019, el Consejo Federal de Turismo tuvo su primera asamblea anual.

Los ministros, secretarios y presidentes de entes turísticos que asistieron al encuentro se congregaron a la mañana en el lobby del hotel Del Bono Park y luego se dirigieron todos juntos al lugar de la reunión. Tras una breve recepción, el ministro de Turismo misionero y presidente saliente del CFT, José María Arrúa, les dio la bienvenida a todos y dio por iniciada la sesión. Luego fue el turno de Matías Lammens, ministro de Turismo y Deportes de la Nación, quien participó de su primera asamblea como funcionario nacional. El dirigente, que estuvo acompañado por Yanina Martínez, aprovechó la oportunidad para presentar a todos los miembros de su equipo técnico, que se encontraban en la mesa junto a los ministros. También ponderó la presencia de Fabián Lombardo, director comercial de Aerolíneas Argentinas, que se incorporó a la reunión para explicar el armado de la nueva red de destinos de cabotaje que presentaron la semana pasada en Casa Rosada.

«La apertura de este CFT tiene un claro mensaje que traemos desde el Gobierno nacional: acá no hay lugar para grietas, tenemos que trabajar todos juntos. El sector turístico puede demostrar que acá no hay diferencias. No hay margen en el país para eso. Cada uno de ustedes tendrá un rol muy importante en estos cuatro años», dijo Lammens ante la atenta mirada de los funcionarios provinciales.

Minutos después se llevó a cabo la votación para elegir al nuevo presidente del órgano consultivo, aunque el nombre del sucesor de Arrúa ya estaba decidido por consenso desde hace varios días antes. Simplemente para darle carácter formal, todos levantaron la mano y coincidieron en señalar a Claudia Grynszpan, ministra de Turismo y Cultura de San Juan, como la encargada de liderar este espacio hasta el próximo año. Además de tratarse de un hecho netamente político, también tuvo una importante carga simbólica, ya que la dirigente sanjuanina se convirtió en la primera mujer de la historia en presidir el CFT. «Es un hecho muy importante. Esto es un trabajo en equipo. El Consejo Federal de Turismo es una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas federales», dijo Grynszpan en diálogo con Mensajero.

La charla se desarrolló en buenos términos y se extendió hasta casi las 18. Entre otros temas, hablaron de conectividad a raíz de las nuevas rutas y frecuencias anunciadas por Aerolíneas Argentinas, así como de legislación hotelera e inversión en infraestructura. También decidieron la conformación de las mesas de trabajo que se llevarán a cabo en los próximos cónclaves. De esta manera, en 2020 habrá comisiones de conectividad, ferias, big data y estadísticas, género y legislación turística. Por último, anunciaron que Sebastián Slobayen, ministro de Turismo correntino, ocupará un lugar en el Instituto de Calidad Turística Argentina en representación del CFT, mientras que Sebastián Giobellina, presidente del Ente Tucumán Turismo, hará lo propio en el directorio del Inprotur.

Como ya es costumbre, Expoeventos será el escenario de la próxima asamblea, que tendrá lugar el 21 de abril en Buenos Aires. Del cónclave, además, participaron Ricardo Sosa, secretario ejecutivo del Inprotur; Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo; Gustavo Hani, presidente de Faevyt; y Sergio Uñac, gobernador de San Juan, quien pasó a saludar a los ministros luego de una reunión a solas con Lammens.