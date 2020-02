El nuevo subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo, habló con Mensajero a pocos días de asumir en el cargo.

Desde la salida de Ricardo Sosa para ocupar el puesto de secretario ejecutivo del Inprotur, la Subsecretaría de Turismo de Santiago del Estero permaneció bajo la coordinación interina de Alejandra Sanguedolce. Sin embargo, la semana pasada se confirmó la designación de Nelson Bravo al frente de la gestión turística provincial.

Se trata de un dirigente con mucha experiencia en el segmento MICE, ya que se desempeñó en la dirección del Fórum Centro de Convenciones de Santiago. Es profesor en informática y especialista en dirección de recursos humanos. A partir de ahora, será el encargado de conducir la cartera de turismo. En ese marco, atendió a Mensajero y se refirió a los desafíos que deberá encarar en los próximos años.

¿Cómo viviste esta primera semana como subsecretario?

-Fue intensa porque justo tocó el fin de semana largo. Tuvimos que trabajar a pleno y participar en muchísimas actividades.

¿Cómo resultó el fin de semana de carnaval?

-La ocupación hotelera de cinco estrellas, en Termas de Río Hondo, estuvo en torno al 95%, mientras que la de cuatro y tres estrellas promedió un 85%. Eso es algo histórico para la ciudad, porque logró romper la estacionalidad. Antes ocurría que los locales cerraban en la temporada baja y sólo permanecían abiertos los all inclusive que no necesitan de otros comercios para brindar sus servicios. Esta vez, se vio un destino completamente vivo porque la actividad económica no se frenó. Abrieron negocios, hoteles más chicos, campings y restaurantes. Es un crecimiento del turismo, pero involucra a todos. Ahora los comerciantes que antes trabajaban seis meses acá y el resto del año en otro lado, pueden quedarse en la ciudad con sus familias.

¿Cómo explicás que este año hayan podido romper la estacionalidad?

-Es un crecimiento del turismo en general e involucra a muchas variables. Las obras de infraestructura que hizo el Gobierno provincial fueron muy importantes, así como las actividades que lleva a cabo la municipalidad. Sin embargo, creo que el broche de oro lo pusieron los privados, trabajando a pleno. A veces son un poco reticentes a abrir fuera de temporada y es entendible, pero este año se la jugaron y creo que tuvieron buenos resultados.

¿Qué falta por hacer a nivel provincial?

-Falta bastante. Se avanzó muchísimo, y en ese crecimiento se formaron muy buenos equipos de trabajo. Ahora llegó el momento de asentar a otras regiones y destinos provinciales más allá de Termas y aplicar las mismas políticas y estrategias. En ese sentido, es importante el acuerdo firmado por las gobernaciones de Santiago del Estero y Catamarca para fortalecer a nivel turístico una región en el límite entre las dos provincias, cerca de Frías. La intención es explotar el río Albigasta y tomarlo como eje para el desarrollo, con la prioridad de utilizarlo para consumo de agua potable, en ganadería y para el turismo. También hay que trabajar mucho con otros lugares que tienen potencial. Hay regiones con mucha belleza natural para potenciar. Estamos apostando al turismo naranja, que consiste en vender y promocionar las experiencias más allá de su belleza natural e histórica.

¿Qué productos buscarán desarrollar durante tu gestión?

-Tenemos el nuevo Estadio Único. Allí contaremos con el encuentro por Copa América entre Paraguay y Uruguay, pero también plantearemos que se puedan jugar algunas fechas de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar y partidos del fútbol local, ya que Central Córdoba está en la Superliga. También vamos a gestionar encuentros de Copa Argentina y rugby internacional. Además, un estadio como este nos da la posibilidad de traer artistas de alto nivel, que serán un atractivo para todo el norte argentino.

¿Cómo van a trabajar en conectividad? Hace unos días recibieron la noticia de que Aerolíneas Argentinas aumentará frecuencias a Santiago del Estero…

-Actualmente tenemos siete frecuencias hasta febrero. A partir de la otra semana se agregarán dos más desde Capital Federal, así que en marzo ya contaremos con nueve. Desde el 9 de abril llegaremos a 11, justo en un mes que es prácticamente pretemporada, por lo que los anuncios de Aerolíneas serán fundamentales ante todos los eventos internacionales que tendremos, como el PGA Tour Latinoamérica, la Copa América y el Moto GP.