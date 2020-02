Gastón Burlon, secretario de Turismo de la ciudad, definió así a la actual malla de vuelos del destino. Además, adelantó que están evaluando sumar una ruta a Santiago de Chile.

Durante esta semana, Bariloche estuvo participando de diferentes acciones en Bogotá con el objetivo de captar más turistas colombianos. Esto se dio en el marco de la Vitrina Turística de ANATO que comenzó el miércoles y concluye hoy. Pero unos días antes del inicio de esta feria, la ciudad rionegrina llevó a cabo múltiples capacitaciones a operadores locales. «Nosotros a las ferias las usamos como una excusa porque siempre hacemos acciones complementarias», subrayó Gastón Burlon, secretario de Turismo de Bariloche.

En este sentido, explicó que apuntan a contarles a los operadores que conocen el destino algún producto nuevo; mientras que a los que no, demostrarles que en general «la estadía que tienen los paquetes son pocas para las actividades que pueden hacer en Bariloche». De esta manera, detalló que organizaron encuentros con tres operadores mayoristas grandes que a su vez convocaron a sus minoristas, y que en total capacitaron a alrededor de 250 agencias de viajes.

Al ser consultado por las características del mercado colombiano, detalló que muchos llegan a través del Cruce de los Lagos. «Ingresan mucho por Chile con salidas de grupos. Tenemos una buena cantidad de colombianos que nos visitan por eso seguimos viniendo y apostando a Colombia con la esperanza y el objetivo que de año a año sean cada vez más», comentó el funcionario. Y agregó que los colombianos arriban al destino principalmente el primer y último cuatrimestre del año. «También sabemos que en invierno van colombianos que eligen opciones de alta gama. Bariloche tiene la particularidad de contar con una gran oferta para todo tipo de bolsillo», detalló.

Por otro lado, hizo hincapié en que en el marco de la feria también realizaron una capacitación para 100 minoristas y además tuvieron reuniones con aerolíneas. «Acá el 70% de los pasajeros que viajan a Argentina compran por medio de una agencias de viajes, por eso es muy importante el operador», puntualizó.

Más unidos con el país

Burlon destacó el reciente anuncio de Aerolíneas Argentinas que indica que van a tener un vuelo para conectar con El Calafate. «No solo el estacional, si no todo el año, y además se agregarán los vuelos semanales con Mendoza, los dos con Brasil», comentó; y sobre este último punto resaltó que siguen con las negociaciones para que este servicio no sea solo de temporada, teniendo en cuenta que los de Azul, que es la compañía que opera actualmente, llegan con buena ocupación, «del 85%». «Para nosotros la conectividad aérea que tenemos es histórica, nunca tuvimos esta cantidad de vuelos y más allá de la cifra, los destinos desde donde los recibimos, siempre eran desde Buenos Aires, hoy también llegan de Mendoza, Córdoba, El Calafate y Rosario, tenemos muchas ciudades de donde recibimos vuelos directos, esto nos cambió la realidad de la ciudad y nos hizo crecer mucho», subrayó. Y agregó: «Esto no es casualidad, la demanda no se genera sola, nosotros invertimos mucho en promoción, acompañamos a las aerolíneas para que estos vuelos vengan con buena ocupación y por eso creemos que todas las compañías que vienen a Argentina quieren ir a Bariloche, porque saben el nivel de ocupación». Finalmente, adelantó que están en negociaciones para sumar una ruta desde Santiago de Chile, aunque explicó que aún falta la definición.