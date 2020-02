En el marco de la Vitrina Turística de ANATO, Marcelo Capdevila, director del organismo para Latinoamérica, adelantó a Mensajero esta novedad.

La feria organizada por ANATO, y que en cada febrero reúne en Bogotá a los máximos representantes de la industria turística, se presenta como un escenario ideal para conocer las novedades y tendencias que marcarán el año. Asimismo, ya es un clásico que múltiples empresas realizan allí anuncios muy importantes, muchos de los cuales repercuten en la región.

En esta oportunidad, Marcelo Capdevila, director del Grupo GEA para Latinoamérica comentó a Mensajero que además de la Argentina y Perú, ahora suman presencia en el mercado colombiano. Si bien aún no está confirmado quién estará al frente de esta iniciativa, Capdevila aclaró que no tendrá oficina física en Bogotá y que se encuentran en las últimas negociaciones con la persona que estará a cargo de esta apuesta en Colombia.

Al ser consultado por qué decidieron incorporar a este país a su portfolio, resaltó que este es «un mercado muy exigente». «Porque ya hay otros modelos de gestión, osea aquí tenemos competencia, cuestión que no sucede en otros países», reconoció el director del Grupo GEA para Latinoamérica.

Finalmente, explicó que durante los días que dure la Vitrina Turística de ANATO (hasta mañana, 28 de febrero) estará trabajando con proveedores apuntando a contarles esta noticia. Aunque también reconoció que se está haciendo un tiempo para pasar por el stand de Argentina «a saludar amigos».