Ambas instituciones firmaron un acuerdo para llevar a cabo una plataforma similar a Argentina en Bus, pero con prestadores de ese segmento.

Durante la última reunión de la Comisión de Turismo de CAME, FAEVyT anunció la firma de un acuerdo marco para potenciar el turismo rural. Representada por su presidente, Gustavo Hani, la gremial empresaria y la confederación que nuclea a las Pymes argentinas se comprometieron a trabajar en conjunto durante el año para crear una plataforma digital orientada a los prestadores y a las agencias de viajes que trabajan con ese segmento turístico.

Según le confió Fabricio Di Giambattista, vicepresidente de CAME Turismo, a Mensajero, la propuesta se encuadra en el proceso de ayuda encarado por la entidad para lograr la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas. Dentro de estos desarrollos se encuentran Pilar Came (plataforma de servicios digitales para dotar a las compañías de herramientas que las vuelvan más competitivas) y Came Tiendas (un marketplace en el que todos pueden mostrar y comercializar en línea sus productos). Esto, en conjunto con las facilidades de pagos, cobros y entregas que otorgan Came Pagos y Came Envíos, constituye el ecosistema «Es Negocio» que está diagramando la confederación, con el gran objetivo de impulsar y digitalizar la actividad comercial del sector.

En ese contexto, las dos entidades acordaron emular el sitio Argentina en Bus, propiedad de FAEVyT, y lanzar una propuesta similar, pero orientada a los prestadores vinculados al turismo rural. «Nosotros podemos suministrar acuerdos con las empresas que se van sumando al trabajo de la confederación y anexar algunos de los otros productos que tenemos, como Came Pagos», dijo Di Giambattista.

De esta manera, los prestadores de turismo rural, un sector al que reconocen como algo marginado, podrán visibilizar su oferta por medio de este desarrollo web y vincular sus productos en un trabajo conjunto con las agencias. Todavía resta definir el nombre que tendrá el proyecto, pero el formato será similar al del sitio operado por FAEVyT para vender pasajes de colectivo en temporada baja a diferentes destinos argentinos.

Came Tiendas, en prueba piloto

El dirigente de CAME sostuvo que el marketplace para Pymes es «un proyecto muy importante que se va a lanzar en todo el país». Sin embargo, por ahora se encuentra en modo de prueba, con el nombre de Tienda Salta y solamente en la provincia norteña. Mientras intentan anexar más empresas y aceitar algunos detalles, los comercios salteños ya están colocando sus productos en esta vidriera digital, que además ofrece diversos mecanismos de pago. En poco tiempo, la iniciativa se hará extensiva a todas las Pymes, incluidas las de turismo.