El hotel de lujo abrirá sus puertas el 1 de marzo y será parte del edificio The Opus by Omniyat, ubicado en el corazón del distrito Burj Khalifa en Dubai.

ME by Meliá, en Dubai, es uno de los hoteles de lujo y diseño más esperados, y es por eso que finalmente abrirá sus puertas el domingo 1 de marzo. Diseñado por la arquitecta Dame Zaha Hadid, el establecimiento será parte del edificio The Opus by Omniyat, ubicado en el distrito Burj Khalifa.

El hotel cuenta con 74 habitaciones y 19 suites. Con mucha originalidad, el diseño de Hadid reinventa el equilibrio entre sólido y vacío, opaco y transparente, interior y exterior. El Opus en sí abarca más de 185.800 metros cuadrados, y consta de dos torres separadas que se conectan.

Durante el día, The Opus es una superficie luminosa que refleja el sol de Dubai, mientras que por la noche toma el protagonismo la iluminación LED.

La propiedad contará con muebles exclusivos en todos los salones y áreas de recepción, que fueron diseñados y seleccionados personalmente por Zaha Hadid.

Recibiendo reservas a partir del 1 de marzo, ME Dubai actuará como una plataforma para la cultura contemporánea del Medio Oriente, reuniendo música, arte, diseño, moda y gastronomía en experiencias seleccionadas que celebran las últimas tendencias, eventos y referentes que configuran el paisaje cultural local.

Por último, vale aclarar que las reservas están abiertas a través del sitio oficial de reservas de Meliá Hotels International.