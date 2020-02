Según pudo saber Mensajero, las Sociedades de Gestión Colectiva no están aceptando los pagos de los hoteles. «No reconocen el decreto», se quejaron.

Los históricos enfrentamientos entre hoteleros y Sociedades de Gestión Colectiva por el pago de derechos de autor parecen nunca acabar. Si bien el año pasado se logró un avance considerable con el decreto 600/2019, publicado a fines de agosto, los inconvenientes entre ambas partes persisten y ahora amenazan con abrir un nuevo foco de conflicto.

La norma jurídica, firmada por el ex presidente Macri, no cumplía con los viejos reclamos del sector hotelero en su totalidad, pero le daba un marco legal al desmedido cobro de las entidades de gestión colectiva. De esta manera, se estableció un único cuadro tarifario de referencia, que considera variables como factor de ocupación y estacionalidad, pero que no excluye del pago por propiedad intelectual a los televisores ubicados en las habitaciones de los alojamientos.

No del todo conformes, las cámaras empresarias del sector vieron con buenos ojos la regulación y todo pareció apaciguarse durante unos meses. Sin embargo, según averiguó Mensajero, en las últimas semanas volvieron a surgir problemas, ya que las entidades que representan a autores e intérpretes se están negando a recibir los pagos de los hoteles. «Estamos frente a una problemática porque vencen los términos según lo que dicen el decreto y la reglamentación. Tanto FEHGRA como AHT vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Queremos evitar un conflicto mayor«, contó Fernando Desbots, vicepresidente 1° de FEHGRA.

¿Cuál es el motivo por el cual no aceptan los pagos? Según el dirigente, se niegan a reconocer el decreto. «Por eso nos reunimos ayer en la federación. Hay gente que quiere abonar y no puede. Se generaron una gran cantidad de consultas. Tenemos que ver cómo hacemos, porque institucionalmente queremos estar en la misma línea», sostuvo. Por su parte, Roberto Amengual, presidente de la AHT, también habló con este medio sobre la situación: «Supongo que no están facturando acorde a los que establece el decreto de reglamentación vigente porque no están de acuerdo con lo que dice. Quizá también estén calculando bien la fórmula. No sé si es olvido o qué será».

Además, el directivo cordobés explicó que «no hay nada para hacer al respecto» y que no hay mayor penalidad que no cobrar: «Ellos no pueden desconocer la legislación. Si hay una ley y una forma de cobro operativa, hay que respetarla y cumplirla. No hay otro camino. Nosotros seguiremos esperando a que nos facturen, más que eso no vamos a hacer. Eventualmente, cuando tengan que pasar todos los meses juntos veremos cómo se hará. Normalmente, si un proveedor no me factura después lo hace en cuotas».