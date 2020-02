La secretaria de Gestión Turística de Catamarca adelantó que están evaluando para sumar un vuelo con AR y cómo es el trabajo con los operadores locales.

Gabriela Coll asumió en diciembre pasado como secretaria de Gestión Turística de Catamarca. Previo a esta cargo, se había desempeñado en el sector privado ya que luego de estudiar turismo y con padres comerciantes, al momento de pensar donde comenzar a desarrollarse, explicó a Mensajero, que lo más le atraía era apostar por una agencia de viajes. Es más, el 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo, había asumido como secretaria de Turismo de la Unión Comercial de Catamarca, un espacio nuevo que surgió para nuclear a empresas del sector. «Recién habíamos empezado a hacer propuestas de trabajo en conjunto, y en diciembre Juan Pablo Bossa quedó a cargo», comentó.

Con respecto a cómo están articulando entre el Ministerio de Turismo y Deportes nacional y su Secretaría explicó: «Una de las posturas del ministro Lammens es desarrollar los destinos que aún no lo están, por lo que Catamarca tiene un potencial muy grande». Asimismo, destacó que por ahora las reuniones fueron algo más macro pero que ya tienen previstas las visitas de los presidentes de FAEVYT, CAT y FEDECATUR.

Por otro lado, explicó que están evaluando el plan turístico provincial, pero ya están trabajando puntualmente en articular desde el sector público proyectos con los privados. «El objetivo es proponer un desarrollo de productos e ideas de todo tipo de. Queremos hacerlos participar», indicó.

A su vez, hizo hincapié en que una de las cuestiones que más están apostando es en lo referido a conectividad. Ya que no solo tienen inconvenientes a nivel federal, si no también interna. «Tenemos una provincia muy extensa que muchas veces no permite que los viajeros visiten múltiples puntos turísticos en poco tiempo», analizó. En este sentido, por un lado, indicó que tuvieron una primera reunión informal con Aerolíneas Argentinas y que ahora quedaron en volver a reunirse a principios de marzo para ver la posibilidad de agregar un vuelo más, a los seis que tienen actualmente. «La idea es retomar los 14 semanales que teníamos hace dos gestiones atrás», subrayó.

En lo referido a las low cost, explicó que están esperando qué decisión toman desde Nación pero que a nivel provincial tienen un mapa de oportunidades para aquellos inversores que estén interesados en acciones en Catamarca. «Dentro de estas hay una posibilidad de conectividad aérea a nivel interna», destacó.

Finalmente, indicó la importancia que está empezando a cobrar el desarrollo de eventos y reuniones, tanto deportivos -como fue la realización el fin de semana pasado de la competencia internacional de Mountain Bike Categoría UCI HC que atrajo gran cantidad de asistentes nacionales como de países limítrofes. Así como encuentros de turismo religioso como lo va a ser el IV Congreso Mariano Nacional, que se desarrollará en abril, dentro de las fiestas marianas, en adhesión a los 400 años del hallazgo de la Imagen de la Virgen del Valle en la gruta de Choya, y para el cual ya tienen más de 10000 inscriptos. «Estamos haciendo un trabajo para capacitar a los locales y en cuanto en alojamiento para que todos los que nos visiten pueden sentirse muy cómodos», detalló.