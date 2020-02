Desde Boeing le confirmaron a Mensajero que encontraron objetos extraños en los tanques de combustible de varios B737 MAX 8.

Pasó casi un año desde los dos fatídicos accidentes aéreos protagonizados por las aeronaves Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines y Lion Air, que dejaron un saldo de 346 muertos, pero las irregularidades y problemas en torno a este modelo no se detienen. Luego de que todos los reguladores aeronáuticos decretaran que se trataba de un avión inseguro por sus problemas de software, líneas aéreas de todo el mundo debieron retirarlos de circulación y ponerlos en tierra hasta nuevo aviso. De ahí en adelante comenzó un largo proceso de inspecciones, controles y actualizaciones para que los MAX pudieran volver a volar cuanto antes. Sin embargo, con cada paso que se da para adelante, parecen producirse dos hacia atrás.

Eso es lo que ocurrió esta semana, cuando la agencia Bloomberg difundió una supuesta circular interna de la empresa. En ella, Mark Jenks, gerente general del programa 737, se refiere al hallazgo de objetos extraños dentro de los tanques de combustible de algunos de los casi 400 aviones que aún no fueron enviados a sus compradores y tildó a estas fallas en la fabricación como «absolutamente inaceptables». Además, les dijo a sus empleados que «un sólo descuido ya es demasiado». Según trascendió en diferentes medios de prensa, algunos de los elementos encontrados serían pedazos de tela y herramientas.

En comunicación con Mensajero, Joe Loeffler, gerente de Comunicación Regional para las Américas de Boeing, confirmó lo sucedido: «Las versiones que circularon son acertadas. Mientras se realizaban tareas de mantenimiento en los 737 MAX que no aún no habíamos enviado descubrimos objetos extraños. Eso condujo a una fuerte investigación interna y a inmediatas acciones de corrección de nuestro sistema de producción. También estamos inspeccionando al resto de las aeronaves de este modelo para asegurarnos que no haya más elementos».