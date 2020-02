El empresario Alí Albwardy anunció que gastará 100 millones de dólares para construir dos hoteles en Puerto Iguazú y otro en Santa Cruz.

Es una frase que se repite una y otra vez. «El turismo va a cumplir un rol fundamental en el desarrollo económico en los próximos años», dijo Matías Lammens luego de la reunión que mantuvo con Alberto Fernández y Alí Albwardy, dueño del Four Seasons en Argentina y CEO del fondo de inversión que tiene al Gran Meliá Iguazú. Allí el empresario de Dubai anunció que invertirá 100 millones de dólares en la construcción de tres hoteles en el país. En un contexto en el que se menciona constantemente al turismo como un generador de divisas para salir de la crisis económica, la noticia fue muy bien recibida por el Gobierno nacional.

Según anunciaron, habrá dos propiedades en Puerto Iguazú, aunque aún no está definido cuáles serán las marcas. «Lo único casi seguro es que no son todos Four Seasons», le adelantaron a Mensajero desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Además, dijeron que el hotel restante estará ubicado en El Calafate, pero desde el destino le aseguraron a este medio que no están al tanto de la situación. «No te olvides que acá también está creciendo mucho El Chaltén», reflexionó una importante autoridad del municipio de Santa Cruz.

«Celebramos la llegada de estas inversiones que reflejan la confianza que genera el gobierno de Alberto Fernández y generan empleo. Con el aporte de todos los sectores vamos a mejorar la infraestructura, fundamental para incrementar el turismo receptivo en las diferentes regiones del país», cerró Lammens.