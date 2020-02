Durante una conversación radial, el presidente de la Nación resaltó que no está contemplando «ni sacar, ni reducir el 30%» a los viajes al exterior. «Cada dólar que sale, le cuesta al país», indicó.

En una entrevista a Radio Continental, Alberto Fernández se refirió a la cotización de dólares dentro de «una economía que figura en pesos». A continuación, el periodista le consultó si no está en su mente disminuir o eliminar el denominado dolar turista, a lo cual el primer mandatario respondió de manera negativa. Y explicó: «Nosotros recibimos un Banco Central con las arcas de las reservas absolutamente lastimadas, la Argentina se quedó sin dólares». En este sentido, resaltó que esto es «tan cierto» como la situación de que el anterior presidente de la Nación, Mauricio Macri, puso un cepo que no permite comprar más de 200 dólares por mes a través de una cuenta corriente y 100 dólares por mes en ventanilla.



Luego, Fernández subrayó que a esta medida no la impuso él, sino Macri. «¿Y por qué lo hizo? Porque dejó perder decenas de millones de dólares», aseguró. Y detalló que el problema es que no hay divisas en el país y que los que hay son necesarias para pagar insumos para producir. «Preferimos preservar esos dólares y pedirle a la agente que veranee en la Argentina y que traten de evitar llevarse dólares al exterior, porque no es que le estamos quitando el derecho, si no que le estamos diciendo que cada dolar que sale a la Argentina le cuesta mucho», analizó.

Finalmente, y volviendo a la cuestión del cepo, confirmó que «por ahora se va a mantener». «No es una medida que me guste, pero tampoco veo una solución a este problema», cerró Fernández.