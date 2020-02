Con la aplicación del 30%, el rol de los pagos en cuotas sin interés con tarjeta de crédito para viajes al exterior dejó de tener el protagonismo de 2019.

El año pasado, en medio de la tormenta que traía aparejada la incertidumbre por lo que iba a pasar con la economía luego de las elecciones, la financiación con tarjeta de crédito se volvió una opción más que elegida al momento reservar las vacaciones.

Ahora, en plena temporada y con el Impuesto PAIS ya operativo la realidad cambió y las estrategias de compra también.

«Fue un mes raro», coinciden la mayoría de los mayores operadores locales al referirse a enero. Las dos primeras semanas de 2020 se caracterizaron por la baja casi a 0% tanto de tasaciones como reservas. Pero los últimos días la tendencia empezó a revertirse y al menos comenzó a «moverse» un poco más y esto trajo aparejada modificaciones al momento de decidir cómo los pasajeros eligen realizar sus operaciones.

Las emisiones en dólares, para evitar el 30%, se volvieron una constante (Ver nota) ¿Pero qué pasó con las tarjetas de crédito? A pesar de que en la mayoría de los casos los intereses empezaron a disminuir, en lo vinculado a viajes al exterior el Impuesto PAIS le juega una mala pasada a este medio de pago. «En lo que tiene que ver con internacional ya casi no hay financiación, con una tasa un poco más baja quizás, pero el tema es que acá no hay financiación en dólares, al ser todo en pesos el pasajero tiene que abonar con el recargo del 30%», comentó Cesar Alvargonzalez, director comercial de Free Way.

En el caso de All Seasons, Sebastián Zabala, explicó que siguen apostando a incentivar las ventas por medio de la financiación con tarjetas de crédito y principalmente pensando en los cupos. «Es todo con interés, cuotas fijas pero con interés», aclaró. Y agregó que esta, entre otras, son estrategias con las que intentan hacer frente «al parate general» del último tiempo, cuando «bajaron considerablemente las reservas y se enfriaron las ventas».

Siguiendo con esta línea, Francisco Vigo, Country Managing Director & CCO de Almundo, destacó que desde hace cinco meses llevan adelante un acuerdo con Visa para potenciar los beneficios. «Tenemos cupones de descuento para clientes y obsequios en nuestras sucursales, como cuellos, cobertores de valija, además de cuotas y beneficios comerciales», explicó. Y agregó que en este contexto puede aportarles promociones, «que es lo que más busca la gente hoy en día», y por eso potenciarán este convenio durante el año. A su vez, resaltó que si bien ellos están aceptando dólares, el porcentaje que utiliza esta opción es menor al 10%. «La gente prioriza utilizar la tarjeta de crédito, financiar y guardar los dólares», indicó Vigo.

Al hablar de lo que sucede dentro del turismo interno, Rodolfo Bor, presidente de Opciones Argentinas, hizo hincapié en que el pago con tarjeta de crédito fue una opción muy utilizada. «Lo que los clientes buscaron en la mayoría de los casos es la financiación, principalmente en las distintas cuotas que tiene el Ahora 6, 12 y 18. En nuestro caso tenemos una promoción con el Banco Provincia y el Comafi, que, al no tener interés, muestra un mayor movimiento», puntualizó. Aunque reconoció que el incremento en las ventas por este medio de pago tampoco representa un salto significativo.