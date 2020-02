El ejecutivo brasileño asumirá en junio al frente del Airports Council International, en reemplazo de Angela Gittens.

Tras haber anunciado su retiro como director ejecutivo y CEO de ALTA hace apenas unos días, Luis Felipe de Oliveira fue designado como director general de Airports Council International (ACI), el concejo que nuclea a los operadores aeroportuarios más importantes del mundo. El ejecutivo asumirá en lugar de Angela Gittens, quien dejará la institución en cuatro meses tras una gestión de doce años.

Si bien ya se hizo oficial su designación, Luis Felipe de Oliveira, quien anteriormente se desempeñó en importantes firmas como World Fuel Services y Shell, recién estará al frente del organismo en junio, cuando se complete una transición de 30 días. «Me siento honrado de haber sido nombrado para servir a esta importante organización y de continuar trabajando activamente para desarrollar la industria de la aviación, ahora como la voz de los aeropuertos de todo el mundo», dijo.

Por su parte, Martín Eurnekián, director de la Junta de Gobierno del Consejo Internacional de Aeropuertos, se mostró muy satisfecho por la incorporación del empresario brasileño: «Es un líder con décadas de experiencia en el desarrollo de negocios. y planeamiento estratégico».

Congratulations @lf_oliveira1 for your appointment as Director General of @ACIWorld! We still have some months to work with you during the transition to the new leadership at ALTA, but we are delighted that you will continue in our industry working closely with our association

— ALTA (@ALTA_aero) February 3, 2020