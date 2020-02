En las últimas horas tomó fuerza un trascendido que asegura que la Jurca le habría pedido a la AFIP que las agencias minoristas sean el agente de retención del 30%.

Mientras aún se espera que la AFIP publique una reglamentación que despeje los puntos grises sobre la aplicación del Impuesto PAIS, la incertidumbre da lugar a múltiples rumores. Según estos dichos, la Cámara de Compañías Aéreas en Argentina (Jurca) habría solicitado al órgano tributario, entre otros puntos, que los agentes de retención no sean las compañías aéreas sino las agencias minoristas. Al ser consultados por este medio, desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) explicaron que ellos ya están al tanto de este pedido y por lo tanto tomaron cartas en el asunto. «En principio tenemos coordinada una reunión con el Ministerio de Turismo y Deportes y con la AFIP para las próximas horas», subrayaron. De igual manera, aseguraron que esto implicaría que se modifique directamente un punto de la ley, lo cual es «casi imposible» que ocurra, pero que de cualquier manera su prioridad es proteger a los agentes, por eso ya están accionando en ese sentido.

Cabe aclarar que es la Ley 27.541 de solidaridad social que establece quiénes son los agentes recaudadores del 30%, y por lo tanto el único rumbo posible sería aplelar al Poder Legislativo Nacional.

Si bien no hubo una confirmación oficial por parte de Jurca, fuentes cercanas a este organismo explicaron a Mensajero que hace 15 días mantuvieron una reunión con el órgano recaudador. Allí, entre varias cuestiones apuntaron contra los plazos en el pago. Es decir, los tiempos establecidos para la liquidación, indicaron, no se corresponden con los que son propios de la industria. En este sentido, acotaron que en cada reunión que tuvieron con la AFIP se dedicaron a detallar el funcionamiento del sistema. «Hay que explicar que el manejo va más allá de la voluntad de las compañías aéreas, si no que esto depende del circuito de las operaciones donde interviene el GDS, el BSP y la IATA», concluyeron.