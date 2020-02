Las principales agencias de viajes online del país analizan la posibilidad de que los clientes puedan comprar sus viajes en dólares a través de sus sitios web para evitar el pago del impuesto PAIS.

Desde la sanción del impuesto PAIS, las compañías del sector comenzaron a trabajar en diferentes estrategias para sortear los efectos adversos que puede tener la medida en la comercialización de pasajes y paquetes turísticos. Las aerolíneas son un claro ejemplo de ello, ya que hace algunas semanas solicitaron la aprobación de la IATA para emitir tickets aéreos en dólares y así evitar que el 30% encarezca sus productos. Las agencias de viajes online van por el mismo camino y por ahora estudian la posibilidad de que los clientes puedan comprar sus viajes en moneda extranjera a través de sus sitios web.

Tras la resolución publicada por AFIP hace casi un mes, quedó claro que las operaciones realizadas con dólares que la gente tenga de antemano en su poder quedarán exentas del pago del tributo. Por eso, cualquier viajero puede acercarse a una agencia de viajes física con la divisa estadounidense y adquirir sus vacaciones sin el 30%. Sin embargo, en el caso de las online, los consumidores sólo cuentan con la opción de realizar esta operación a través de los call center vía transferencia bancaria. Por eso, algunas de ellas buscarían sumar a sus portales a la venta en dólares.

¿Cómo se haría? También por transferencia, ya que cualquier pago realizado con tarjetas de crédito o débito quedaría alcanzado por esta nueva tasa. La novedad pasaría por el desarrollo de un algoritmo que calcule el precio del pasaje en dólares, sin el 30%. De esta manera, al buscar viajes en la web de una agencia online, el cliente podría ver la tarifa sin el impuesto PAIS.

Más allá de eso, la medida todavía se encuentra en una especie de prueba piloto. “Por ahora sólo ofrecemos la opción telefónica para ver cuánta gente está dispuesta a pagar en dólares. Si sólo me representa un 3% del total, no me conviene implementarlo en el sitio porque implicaría un desarrollo que cuesta plata”, explicó Martín Romano, country manager de Atrápalo, en diálogo con Mensajero. Además, dijo que muchos clientes llaman para abonar con dólares y luego se dan cuenta de que conviene fijar una tarifa en pesos y en cuotas para que se termine licuando con la inflación: “Estamos viendo qué impacto tiene. Ahora hay mucha consulta de ese estilo, pero después se dan cuenta que no conviene. Además, el que tiene sus ahorros abajo del colchón tiene que pagar un 5% adicional por depósito, así que ya el beneficio de eludir el tributo se reduce mucho”.

En Despegar, por su parte, también estarían evaluando la chance de desarrollar un algoritmo que adapte la web a esas operaciones, mientras que en Avantrip hasta ahora sólo se limitan a la venta en dólares vía call center.