La funcionaria a cargo de la cartera turística bonaerense será Ianina Bak, que viene de desempeñarse en la Auditoría General de la Nación.



El vienes, en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, presentó al equipo de trabajo que lo acompañará durante su gestión al frente de la cartera.

El acto también fue encabezado por el jefe de Gabinete provincial, Carlos Bianco; y la ministra de Comunicación Pública, Jesica Rey.

En este marco, dieron a conocer la estructura del ministerio y los funcionarios que ocuparán las once subsecretarías, entre las que se encuentra Turismo. “Este equipo de trabajo me acompañará en el desafío de recuperar el entramado productivo y de desarrollar la cultura y el turismo bonaerense. Entendemos que éstas son tres carteras que no pueden estar separadas ya que se potencian trabajando juntas”, manifestó Costa.

Por su parte, Bianco le dio la bienvenida a los once subsecretarios y les pidió que “sean leales, honestos e idóneos»; y agregó: «No tengo dudas que son los mejores para este proyecto».



De esta manera, Ianina Bak, fue nombrada como subsecretaria de Turismo de Buenos Aires. La actual funcionaria turística se desarrolló hasta el año pasado, y desde 2017, en la Auditoría General de la Nación. Es licenciada en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y tiene una Maestría en Políticas Públicas; y entre 2007 y 2009 fue secretaria de Industria.