Los empleados de Norwegian informaron que no llegaron a un acuerdo con los directivos de JetSmart.

En esta nueva pelea entre los sindicatos tradicionales y los que se conformaron con la llegada de las low cost, ayer se sumó un nuevo capítulo. Los trabajadores nucleados en la Unión de Empleados de Norwegian Argentina (UNEN) emitieron un comunicado en el que dejaron en claro la falta de arreglo entre ellos y las autoridades de JetSmart (en diciembre pasado la aerolínea chileno-estadounidense compró a la filial local de una de sus principales competidoras). El documento indica que la empresa implementará un sistema de «novación» de contratos para los empleados de Norwegian Argentina y también se contemplará la posibilidad de un despido acordado o retiro voluntario para aquellos que no deseen continuar bajo las condiciones contractuales de JetSmart. «Queremos informar que al día de la fecha no hemos logrado avanzar en dichos términos así como tampoco no contamos con ningún acta o pre acuerdo escrito», explicaron los empleados de Norwegian.

Por una vía paralela se desarrolla otro conflicto. Desde que asumió Alberto Fernández como presidente de la Nación se viene hablando de que los aeronáuticos están pidiéndole que desautorice a los gremios vinculados a las low cost que se formaron durante la presidencia de Mauricio Macri. Este fue el caso del surgimiento del que reúne a los trabajadores de Norwegian y Flybondi, pero también de Latam.

De esta manera, representantes APLA y UALA (pilotos), del personal técnico (APTA), de los trabajadores en tierra (APA) y de los puestos jerárquicos (UPSA) están manteniendo reuniones con el ministro de Transporte, Mario Meoni; y con el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani para que sea escuchado su reclamo.

Volviendo al caso de UNEN, según el comunicado, los empleados permanecen en «estado de alerta y movilización y realizaran en los próximos días asambleas en los puestos de trabajo para informar la situación».

«A lo largo de todo nuestro período con la gerencia anterior esta asociación sindical mantuvo un camino de diálogo y de paz social logrando así acuerdos sin tener conflicto alguno. Al parecer las autoridades de JetSmart distan de tener el mismo tato , hecho por el cual los responsabilizamos directamente por cualquier afectación o demora que pueda causar este conflicto en las programaciones de vuelo», cierra el comunicado.