Lammens se reunió con el presidente de la entidad. Sucursales y ventanillas exclusivas para turistas, además créditos para la industria, fueron las resoluciones.



Ayer, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, mantuvo un encuentro con el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker.

Según explicaron, esta reunión tuvo como objetivo poner en marcha el proyecto que buscará crear ventanillas especializadas para la atención al turista en sucursales de ciudades que reciben muchos visitantes. «El turismo receptivo es clave para la recuperación de la economía nacional y estamos trabajando para que la Argentina sea un destino amigable desde todos los ámbitos, también en el bancario», subrayó Lammens tras el encuentro.

Por su parte, múltiples economistas consultados por Mensajero, se mostraron sorprendidos ante esta medida. Ya que en general, según explicaron, tanto los pasajeros nacionales como los internacionales no utilizan las entidades bancarias durante sus vacaciones, sino que por el plástico y el home banking es por donde pasan la mayoría de las transacciones en temporada.

Aunque sí, todos coincidieron en que más allá de este punto, siempre que se piense en mejorar el servicio a los turistas es bienvenido. «Igual hasta ahora no son comunes los reclamos por problemas en los bancos, no es que se arma un cuello de botella. Y en el caso que quieran cambiar divisas, por cómo está el dólar ahora me parece improbable que vayan a un banco. Pero bueno, habrá que esperar a los detalles de la medida para terminar de saber que resultados traerá», aclaró uno de los economistas consultados por Mensajero.

Finalmente, Hecker resaltó: «Estas son iniciativas que devuelven al Banco Nación a su rol de promotor de las actividades productivas y de aquellas que, como el turismo, contribuyen a poner en marcha la economía».