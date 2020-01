El Ministerio de Salud de la Nación sigue de cerca la información epidemiológica que brinda la OMS para vigilar y actuar con rapidez ante síntomas sospechosos.

Ante la preocupación mundial por la cepa de coronavirus 2019-nCov que desató un importante brote en China, el Ministerio de Salud de la Nación notificó que por el momento no recomienda la evaluación específica de los pasajeros internacionales que ingresen al país, y aclaró que no tiene en mente hacer ningún tipo de restricción en relación a los viajes de turismo.

«Tenemos todos los mecanismos de control para identificar el coronavirus si hubiera un síndrome febril acompañado de una neumonía y la sospecha de caso, aunque no tenemos ninguno”, aseguró ayer Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, en el marco del Consejo Federal de Salud que reúne a las máximas autoridades sanitarias del país.

De acuerdo a las cifras oficiales, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 22 de enero de 2020, se notificaron 448 casos confirmados de una nueva infección por coronavirus 2019-nCoV, de los cuales 441 corresponden a residentes de China, distribuidos en 14 provincias. La más afectada fue Hubei, con 375 casos, mientras que los siete restantes se reportaron fuera de China: 4 en Tailandia, 1 en Japón, 1 en Corea del Sur y 1 en Estados Unidos.

En este sentido, con el objetivo de elevar la vigilancia de los equipos de salud del país y brindar recomendaciones a los viajeros, el Ministerio de Salud emitió un alerta epidemiológico, un documento técnico que se utiliza para estas cuestiones. En el escrito se incluyen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los viajeros internacionales:

Promover entre los viajeros la búsqueda de atención médica en el caso que presenten sintomatología compatible con cuadro respiratorio respiratoria aguda antes, durante, o después de un viaje internacional, especialmente si estuvieron en los países afectados.

Promover, entre los viajeros que arriban y salen del país, las buenas prácticas y la conducta para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas durante los viajes, tal como toser en el pliegue del codo y la higiene de manos frecuente como acciones fundamentales.

A los viajeros con destino a la ciudad de Wuhan, se recomienda eviten el contacto tanto con individuos que presentan enfermedades respiratorias agudas o asistir a lugares con presencia de animales de granja o salvajes, vivos o muertos e ingerir alimentos crudos.

En el marco del Año Nuevo Chino, los festejos que iban a llevarse a cabo mañana 25 de enero quedaron suspendidos en Beijing, ya que se busca evitar las aglomeraciones de gente.

En relación a este tema, Mensajero habló telefónicamente con Gonzalo Tordini, Director de Educación y Turismo del Centro Latinoamericano de Estudios Económicos y Políticos de China (CLEPEC).

«Estamos preocupados por el virus que se desató, pero creemos que está bajo control según lo que dijeron las autoridades, porque todos los infectados están internados en observación. Wuhan, la ciudad donde se expandió la enfermedad, se encuentra aislada. No puede salir nadie hasta nuevo aviso, y está controlada por las Fuerzas Armadas», indicó Tordini.

«En China se busca evitar las aglomeraciones de gente, y va más allá del Año Nuevo. Mucha gente viaja por turismo, por ejemplo, y repercute. Los festejos quedaron totalmente suspendidos, porque varias familias evitan ir a lugares públicos y masivos. Es habitual ir a comer afuera, y ahora se está dificultando. Prefieren festejar más tranquilos en sus casas», agregó el Director de Educación y Turismo de CLEPEC.

«En Argentina, por el lado del turismo, tenemos que estar atentos, pero no alarmarnos. Seguramente en unos días se va a restaurar el orden en China, y cuando se vuelvan a autorizar los viajes al exterior de las ciudades aisladas será porque no habrá ningún peligro. Para nuestro país no es un riesgo importante la movilidad de gente de estos lugares», sentenció.