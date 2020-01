Esta temporada trae al destino nuevas y emocionantes experiencias, combinadas con eventos relajantes y gratificantes.

Kissimmee cuenta con múltiples opciones para que la familia disfrute tanto la aventura al participar en un emocionante safari, por ejemplo; como del relax en uno de los flamante restaurantes locales. Sin dudas, la nueva década traerá felicidad y equilibrio a los visitantes que llegan desde múltiples sitios del mundo.

En lo referido a adrenalina, Walt Disney World Resort ofrece la primera atracción temática de Mickey Mouse que se estrenará en Disney Hollywood Studios, el 4 de marzo.

Railway Mickey & Minnie´s Runaway presentará un nuevo corto de dibujos animados que lleva a los invitados dentro de un dibujo de Mickey para una aventura llena de diversión en la que, «se aplican las reglas del ratón», y puede pasar cualquier cosa.

Por otro lado, comentaron que Epcot comenzó con una gran transformación. Desde este mes, podrán experimentar “Canada Far and Wide in Circle-Vision 360” y “Beauty and the Beast Sing-Along”.

A su vez, durante el verano norteamericano, el pabellón de Francia recibirá una nueva atracción, Remy’s Ratatouille Adventure, en la que los invitados recorrerán el restaurante de Gusteau en una aventura salvaje. Por otro lado, Drawn to Life, una nueva producción del Cirque du Soleil, se estrenará en Disney Springs el 20 de marzo. Este espectáculo transportará a los invitados al mundo de la animación de Disney con el estilo característico del Cirque du Soleil.



En la primavera norteamericana, Ice Breaker será la primera atracción de lanzamiento de SeaWorld Orlando. La Montaña rusa contará con cuatro impulsos, tanto hacia adelante como hacia atrás, que culminarán con un lanzamiento en reversa.

En el caso de Universal Studios Florida, pondrán en marcha esta primavera un nuevo espectáculo de acrobacias de acción en vivo. El Bourne Stuntacular seguirá a Jason Bourne a través de tres continentes durante una persecución épica.

Por su parte, Legoland Florida Resort proclama a 2020 como el «Año del Pirata». Por eso, durante los fines de semana del PirateFest, que se celebran en abril y mayo, los visitantes aprenderán a ser piratas y conocerán a exclusivos personajes de esa temática. También se inaugurará en abril, Pirate Water Ski Show Adventure, que presentará acrobacias de esquí y acuáticas, además de humor pirata y mucho más.

Wild Florida Airboats & Gator Park abrió recientemente su Safari Park para recorrer en auto, presentando más de 100 animales exóticos y vida silvestre nativa de la Florida como alces, bisontes, vacas cracker, cebras, watusi, órix y más. Los visitantes también podrán alimentar a las jirafas en una plataforma de alimentación en lo alto del Safari Park.

Revolution Off Road presenta Archery Tag, un juego de dodgeball (similar al juego del quemado) con arcos y flechas (modificados), donde los equipos compiten para robar las flechas.

Old Town Kissimmee está completando su fase final de expansión con la inauguración de una rediseñada Front Plaza. Allí los visitantes podrán relajarse con una cena y un paseo por las tiendas. La nueva zona contará con Shoney´s, Bobby´s Garage Bar, Garra Spa y cuatro espacios comerciales que se inaugurarán en breve.