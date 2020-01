Comenzó la Feria Internacional de Turismo en Madrid y las asociaciones nacionales charlaron con Mensajero acerca de sus objetivos.

España abrió sus puertas para que 165 destinos y profesionales del sector de todo el mundo se hagan presentes en el evento de turismo más importante del año. IFEMA es el lugar en el que se lleva a cabo la 40º edición de FITUR, donde representantes de África, Oriente Medio, América, Europa y Asia-Pacífico se alojarán en un total de 10 pabellones para entablar charlas de negocios y mostrar al público sus productos y servicios.

Con una nueva dirigencia al frente del turismo argentino, representantes del sector público y privado ocuparán el pabellón nacional con el objetivo de posicionar el país en el mercado internacional. En ese contexto, algunos funcionarios compartieron con Mensajero sus planes para estos cinco días.

El puntapié inicial de la delegación nacional en FITUR fue el Encuentro Equipo Argentina, organizado por la CAT. Se trata de una recepción de camaradería en el Casino Madrid destinado a fortalecer el vínculo entre los miembros del sector.

La Cámara Argentina de Turismo, como todas las entidades nacionales, ya tienen una cargada agenda con reuniones pactadas para los siguientes días, entre las que se destaca el Encuentro de Miembros Afiliados a la OMT, el jueves 24.

FAEVyT, por su parte, decidió en esta edición tener una presencia más importante, a partir de su reciente ingreso a la OMT. Gustavo Hani, presidente de la Federación, explicó: «Los números dicen que los grandes mercados a futuro son la India y China, y Argentina hoy no tiene convenio multilateral con la India. Matías Lammens ya se juntó con el embajador indio y ese puede ser un punto de negociación, porque si no hay un acuerdo entre los países no puede venir la aerolínea hasta acá».

«Vamos a charlar mucho con los ministros de turismo provincias por el tema FIT, que son 25 años y queremos hacer algo novedoso», agregó Hani.

La AHRCC, con su presidente Ariel Amoroso a la cabeza, mantendrá una reunión con autoridades de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración (AMER) y, además, firmará el Convenio Marco con el Instituto Tecnológico Hotelero (CEHAT)

FEHGRA, presidida por Graciela Fresno, participará de la firma del Acta Complementaria Específica al Convenio Marco de Colaboración para la creación del Instituto Tecnológico Hotelero en Argentina, que se proyecta inaugurar durante los próximos meses.

Además, la comitiva de la Federación estará presente en el lanzamiento de Termatalia, la feria española de turismo termal, que este año se realizará en Entre Ríos y convocará a profesionales de más de 30 países.

Finalmente, Pablo de Luca, presidente de la CCGLAR, contó que «este año tenemos como noticia diferencial que nos comunicaron desde FITUR que Argentina va a recibir un reconocimiento como país pionero en la promoción de turismo igualitario».