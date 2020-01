Los funcionarios participaron del encuentro de ministros que se realiza en Madrid. Conectividad e inversión fueron los temas centrales de ambos discursos.

Esta mañana se realizó la XXIII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo Cimet 2020. Este evento forma parte de una nutrida agenda que se organiza el día previo al inicio de Fitur, en Madrid.

Por parte de Argentina, participaron el Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens; y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur).

Ambos funcionarios hicieron hincapié en las oportunidades de inversión y estrategias de desarrollo que presenta el sector en Argentina, así como en la importancia de ampliar la conectividad.



Sentado junto a Higino Brito Vieira, secretario ejecutivo adjunto del ministerio de Turismo de Brasil, Lammens inició su discurso explicando que con este gobierno que asumió hace un mes, turismo y deportes recuperaron su rango institucional de ministerio. «Anteriormente era una secretaría, lo cual habla a las claras de la importancia que tiene esta industria para el desarrollo del modelo económico de la Argentina», aseguró. Y agregó que nuestro país es un destino líder en Sudamérica y que recibe más de 7 millones de turistas por año. En este sentido, explicó que desde su gestión tienen el gran reto de seguir incrementando ese número y trabajar para mostrar al territorio nacional, más allá de los sitios conocidos como son las Cataratas del Iguazú, el Glaciar Perito Moreno o la Ciudad de Buenos Aires. «El desafío es dar a conocer a otros sitios y lo vamos a hacer con una sinergia que nosotros consideramos que es extraordinaria y estratégica, como lo es deporte y turismo, por eso hemos unificado estas dos carteras. Vamos a trabajar a través de nuestros embajadores deportivos que son figuras reconocidas a nivel mundial».

Por otro lado, explicó que para avanzar en los objetivos que se plantearon, por cuestiones geográficas, deben incrementar la conectividad. «Actualmente hay 35 compañías que vuelan a Argentina con 9 millones de asientos, y hay seis aerolíneas que lo hacen con vuelos regionales», detalló. En este sentido, resaltó que la meta es incrementar estas metas y también hizo hincapié en la decisión política de fortalecer Aerolíneas Argentinas y ponerla al servicio del receptivo. A su vez, se refirió a que van a «recibir con los brazos abiertos» cualquier inversión del extranjero que venga a la argentina. «Para eso sabemos que es clave el ordenamiento de nuestro financiamiento público, estamos abocados desde el Gobierno nacional a trabajar en la reestructuración de la deuda y el turismo cumple un rol fundamental por eso se ha tomado esta decisión estratégica de que vuelva a ser un ministerio. Esta es una industria generadora de empleo y motor de desarrollo», consideró.

Sosa, por su parte, explicó que la gran apuesta es incrementar la conectividad directa entre España y los principales destinos turísticos argentinos, como las Cataratas, Córdoba e Iguazú. «A esto lo realizaremos por medio de la entrada de operadores charters. De hecho durante Fitur mantendremos reuniones no solo con las aerolíneas que ya están operando entre España y Argentina, si no con otras, como Wamos o Plus Ultra», subrayó Sosa.

Finalmente, Lammens remarcó que llegaron a Fitur con «muchísima humildad» a mostrar todos los destinos que tiene Argentina.